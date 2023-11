Riso alla curcuma, salmone e avocado: per una pausa pranzo fit (ma gustosa)

Se avete voglia di qualcosa di gustoso ma al tempo stesso leggero, questa ricetta del riso potrebbe cambiare la vostra pausa pranzo.

Parliamoci chiaro, quante volte ci troviamo nelle condizioni di pensare a che cosa preparare per la nostra pausa pranzo e trovarci davanti al solito dilemma di volere qualcosa che sia gustoso e saporito ma anche al tempo stesso non possa gonfiarci e farci passare il resto delle giornata con un peso sullo stomaco.

Ebbene, da questo momento in poi avrete la soluzione: si tratta di una ricetta facile da preparare per cui non serve nemmeno moltissimo tempo e che vi permetterà di mangiare qualcosa di totalmente fit e attento alla linea ma senza perdere il gusto e il senso del piacere, particolare che è sempre importante anche quando si fa la dieta. Si tratta del riso alla curcuma con salmone e avocado: tutti ingrediente che potrete trovare al supermercato in qualsiasi periodo dell’anno: entriamo nel dettaglio e scopriamo il procedimento giusto da portare avanti.

Riso alla curcuma con avocado e salmone: ecco il procedimento da seguire

Quindi come detto prima per potere preparare questa ricetta, la prima cosa da fare è avere a disposizione tutti gli ingredienti, facilmente reperibili al supermercato. Ovviamente le quantità possono cambiare anche in base alle persone per cui dovete cucinare.

Ad ogni modo, in linea di massima quello che vi serve sarà:

– 200 g di riso basmati

– 1 cucchiaino di curcuma

– Olio EVO

– 100 g di piselli freschi

– 100 g di salmone affumicato

– 1 avocado

Bene, una volta raccolto tutto, il passaggio successivo sarà quello della preparazione, anche in questo caso in tempo a disposizione da ritagliarvi non è moltissimo, l’importante è prestare attenzione e non perdere nessun passaggio e quindi: