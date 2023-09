Ripieno di ricotta e gocce di cioccolato: questo dolce cremosissimo e profumato (ma anche facilissimo) è un piccolo assaggio di paradiso

La crostata con ricotta e gocce di cioccolato è buonissima e profumatissima: ecco come prepararla in pochissimi passaggi.

La crostata è una delle torte più amate: friabile, versatile perché si può farcire come più si preferisce (con creme, marmellate) e che fa tornare bambini. A chi non è capitato di mangiare le famosissime merendine/crostatine farcite con cioccolato o marmellata? Oppure di preparare questo facilissimo dolce con la nonna?

Un ripieno perfetto per la crostata è la ricotta con le gocce di cioccolato: il risultato è una crema profumatissima e liscia che ben contrasta con il croccante delle gocce di cioccolato. Per colazione, per la merenda (di adulti e piccini), per una coccola dolce, questa crostata è perfetta in ogni occasione.

La ricetta della crostata con ricotta e gocce di cioccolato

Per preparare la crostata con ricotta e gocce di cioccolato occorrerà prima preparare la pasta frolla in una tortiera da 24 cm. Non è diversa dalla preparazione della base di qualsiasi altra crostata. La cosa diversa è la crema di ricotta, che è anche molto semplice da preparare, perché composta solo da ricotta, zucchero e un uovo.

Per la pasta frolla occorreranno:

300 g di farina

130 g di burro

120 g di zucchero

1 uomo medio + 1 tuorlo

1 bustina di vanillina

1 cucchiaino di lievito in polvere per dolci

1 pizzico di sale

Per la crema di ricotta e gocce di cioccolato, invece, serviranno:

500 g di ricotta vaccina

100 g di zucchero

100 g di gocce di cioccolato

1 uovo

Procedimento:

In una ciotola versare la farina setacciata a fontana. Aggiungere lo zucchero, il burro a pezzi, l’uovo e il tuorlo. Continuare versando il lievito per dolci, la vanillina e un pizzico di sale. Amalgamare gli ingredienti e impastare su un piano di lavoro infarinato per ottenere un impasto omogeneo. Creare una palla da riporre in frigorifero per 30 minuti, prima di utilizzarla. Scolare la ricotta con un setaccio o usando uno scolapasta per circa 15 minuti. Schiacciare con una forchetta per renderla cremosa. Aggiungere lo zucchero, l’uovo e le gocce di cioccolato e mescolare. Infine, riporre in frigorifero. Stendere la pasta frolla tra due fogli di carta da forno. Creare un cerchio grande qualche centimetro più dello stampo e riempire la teglia. I bordi in eccesso possono essere rimossi. Bucherellare la pasta e riempire con la crema di ricotta e gocce di cioccolato. Stendere la pasta frolla rimanente tra due fogli di carta da forno e creare le tipiche strisce da 1 cm utilizzando una rotella dentellata. Creare un reticolo sulla crostata. Infornare in forno preriscaldato, nel ripiano basso, a 180° per 40-45 minuti fino a doratura. Gustare quando è fredda.

La crostata con crema di ricotta e gocce di cioccolato è buonissima e profumatissima. Si prepara in pochi passaggi e si può conservare anche per 3 giorni, coprendola con pellicola trasparente o carta stagnola e ponendola in frigorifero.