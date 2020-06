Capita spesso che, a seguito di una giornata stancante o un lungo viaggio, o anche dopo una serata di baldorie, ci ritroviamo con la sensazione di avere gli “occhi stanchi”, e cerchiamo dei rimedi per occhi stanchi. Occhiaie, palpebra cadente: sono tutti sintomi risolvibili con degli ottimi rimedi naturali per occhi stanchi.

Occhi stanchi rimedi: prova con il cetriolo!

Un rimedio naturale per occhi stanchi che conosciamo tutte è semplicissimo e infallibile: vi dice qualcosa la parola cetriolo? Il cetriolo è un rimedio naturale per occhi stanchi formidabile, essendo rinfrescante, astringente ed antigonfiore. Ecco come fare:

Prendete un cetriolo dal diametro largo (in modo che possa coprire bene l’occhio);

Tagliatelo a fettine e ponetelo in freezer

Quando avete gli occhi stanchi, scongelate due fettine e poi poggiatele sugli occhi per una ventina di minuti…tra i rimedi per occhi stanchi questo è il migliore!

Occhi stanchi: rimedi fai da te

Altri rimedi per occhi stanchi sono gli sciacqui quotidiani con acqua, camomilla e malva, che hanno un effetto calmante e antinfiammatorio. Queste erbe sono facilmente reperibili in erboristeria. Ecco come fare:

Versate 1 cucchiaino del mix di erbe in una tazza di acqua calda

Fatela raffreddare e dopodiché procedete con il lavaggio

I lavaggi vanno ripetuti 2 volte al giorno, di mattina e sera: si tratta di un rimedio naturale per occhi stanchi ottimo ed efficace.

Provate anche gli impacchi con le bustine di camomilla contro gli occhi affaticati!

Occhi stanchi rimedi: prova con gli esercizi!

Tra i rimedi per occhi stanchi si sono diffusi anche gli esercizi. Sono ottimi rimedi per occhi stanchi ad esempio:

Puntare lo sguardo all’orizzonte fissando un punto in lontananza per alcuni minuti

Ammiccare con entrambi gli occhi

Stringere le palpebre e contemporaneamente sollevare le spalle mantenendo la posizione per alcuni secondi, subito dopo espirare rilassando le spalle e aprendo gli occhi.

Rimedi per occhi stanchi: un bel tè decongestionante

L’ultimo (ma non per importanza) tra i rimedi naturali per occhi stanchi ha a che fare con le bustine di tè. Ecco come fare: