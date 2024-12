I rimedi della nonna per far passare il raffreddore nei bambini

Come contrastare il raffreddore nei bambini? Ecco alcuni rimedi della nonna molto efficaci per alleviare i sintomi!

I rimedi naturali sembrano spesso funzionare ed essere quindi molto efficaci. Quali sono i rimedi della nonna per contrastare il raffreddore nei bambini? Sicuramente molti di questi prodotti da poter utilizzare per il benessere dei più piccoli li hai in casa, molto probabilmente nella dispensa della cucina.

Il raffreddore è una delle infezioni più comuni durante il periodo invernale, si tratta di un virus che può causare malessere nel bambino se preso in maniera importante. Non riuscire a dormire la notte e non riuscire più a respirare bene a causa dei muchi è un disagio che il bambino potrebbe provare specialmente la sera, ecco perché è importante farsi trovare preparate con uno dei rimedi della nonna contro il raffreddore nei bambini.

Di seguito troverai alcuni consigli da poter mettere in pratica, ti suggeriamo comunque di sentire il pediatra quanto prima specialmente se si tratta di neonati o bambini molto piccoli.

Raffreddore bambini: i rimedi naturali più efficaci

Il raffreddore ha bisogno di fare il suo corso, motivo per cui non è possibile curarlo con una medicina specifica. Nonostante ciò, con i rimedi della nonna o con dei prodotti specifici venduti in farmacia i sintomi del raffreddore possono essere alleviati, ecco perché potrebbero tornare molto utili.

Sicuramente uno dei rimedi naturali più efficaci per evitare anche complicanze, come bronchite o sinusite, è effettuare più volte al giorno i lavaggi nasali. Ti basterà rimediare una soluzione fisiologica salina e favorire così la fuoriuscita del muco.

Inevitabile il famoso suffumigi con acqua bollente e bicarbonato, meglio ancora se hai in casa un olio essenziale di tea tree. Quindi lascia riscaldare l’acqua in una pentola, versa qualche goccia di tea tree o un cucchiaio di bicarbonato e avvicina la testa del bambino alla pentola evitando di fargliela toccare. Copri con un asciugamano la sua testa così da far andare il vapore solo sul suo viso.

Prepara al mattino una spremuta di arancia per fare il pieno di vitamina C, ideale per rafforzare le difese immunitarie e per ridurre stanchezza e affaticamento. Inoltre la vitamina C gioca un ruolo fondamentale per l’assorbimento del ferro.

Un altro modo per contrastare il raffreddore o comunque alleviare i sintomi è utilizzare delle gocce di Echinacea, un integratore alimentare che aiuta a rafforzare le difese dell’organismo. L’estratto di Echinacea si rivela molto utile per le malattie delle vie aeree e respiratorie, come mal di gola, raffreddore e tosse.