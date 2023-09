Riconoscete questa ragazza? Oggi, oltre ad essere ancora bellissima, è una famosissima conduttrice

Chi è la ragazza nella foto? Qui era giovanissima ma oggi si è affermata come una vera star della televisione a livello nazionale.

Con una bellezza come la sua è difficile non passare inosservata, e l’artista in questione lo sa bene. Ecco perchè, quando era ancora giovanissima, ha vinto il concorso di bellezza più ambito di tutti i tempi: Miss Italia. Era il 1986 quando è stata assegnata proprio a lei la corona di più bella d’Italia. Ne è passato di tempo da quegli anni e l’artista ha messo in piedi una carriera a dir poco incredibile, ma di chi si tratta?

Il suo è uno dei volti più apprezzati sul piccolo schermo. Dopo aver vinto il titolo di Miss Italia, l’artista è subito passata al mondo dello spettacolo, cimentandosi nella conduzione. Oggi tutti la conoscono per essere una delle conduttrici più amate di tutti i tempi, essendo stata per anni al timone di show amatissimi sulle reti Rai. Non solo!

Molto apprezzata anche sul web, è qui che la celebre presentatrice dà il meglio di sé. Data la sua notorietà, che l’ha confermata un personaggio pubblico a tutti gli effetti, sui social l’artista vanta un seguito incredibile, fatto di tantissimi fan che non si perdono mai nessuna novità che la riguarda. Anzi, sono stati proprio loro a notare la foto proveniente dal passato, ecco di chi si tratta.

Chi è la splendida ragazza nella foto?

Nata a Napoli nel 1968, l’artista nella foto è proprio lei: Roberta Capua. L’ex Miss Italia è ormai una delle conduttrici più amate di tutti i tempi, complici i programmi che ha presentato nel corso degli anni. Da Mezzogiorno in famiglia a I fatti vostri, fino a Unomattina, Estate in diretta e molti altri, sono parecchi gli shoe che hanno reso la Capua una star a tutti gli effetti.

Molto amata anche sul web, è qui che l’ex Miss Italia ama interagire con i tanti fan che la seguono, per mezzo non solo delle foto ma anche dei video che spesso condivide. Su Instagram è apparso lo scatto dal passato, che ritrae una giovanissima Roberta ai tempi dell’incoronazione come Miss. All’epoca la Capua aveva appena 18 anni e la sua era già una bellezza senza paragoni.

Negli anni la Capua si è cimentata anche nella recitazione, dando prova di essere una vera artista a 360 gradi. Difficile dimenticare il suo splendido volto in film e serie tv tra cui Nobili bugie, Casa Vianello, Così fan tutte e tanti altri ancora.