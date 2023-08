Riconoscete questa bimba? Amatissima da tutti, è stata l’icona sexy per eccellenza degli anni ’90

Da icona TV a vita da sogno alle Canarie: la straordinaria trasformazione di Angela Cavagna. Scopri cosa fa oggi l’ex infermiera sexy di “Striscia La Notizia”.

Riconoscete questa bambina? Un sorriso radioso e un’innocenza contagiosa ci guardano da questa foto, riportandoci indietro nel tempo per scoprire una figura iconica del passato che ha segnato gli anni ’90 con il suo carisma e la sua bellezza. Quella bambina è nient’altro che Angela Cavagna, l’ex infermiera sexy di “Striscia La Notizia”, ​​la quale, dopo aver lasciato la televisione da tempo, ha intrapreso un percorso di vita completamente diverso e affascinante.

Seguendo il filo dei ricordi, ci addentreremo nella sua affascinante storia, scoprendo cosa fa oggi e come vive la sua nuova avventura alle Canarie con il marito milionario. Pronti a svelare i segreti di questa incredibile trasformazione? Continuate a leggere e lasciatevi conquistare dalla straordinaria storia di Angela Cavagna.

Dalla tv al paradiso tropicale: la straordinaria trasformazione di Angela Cavagna

Angela Cavagna, l’ex infermiera sexy che ha fatto sognare gli italiani negli anni ’90 con la sua bellezza e il suo talento, è una donna che ha saputo lasciare il segno nel mondo dello spettacolo. Oggi, a 57 anni, la ritroviamo in una nuova e affascinante fase della sua vita, lontana dalle telecamere e immersa nella tranquillità delle Canarie, insieme al marito milionario Paolo Solimano.

La sua carriera ebbe inizio in Spagna, dove divenne una celebrità grazie al successo dell‘album “Sex is movin’“, che per due estati dominò le classifiche. Fu proprio lì che Antonio Ricci, il geniale creatore di “Striscia La Notizia“, ​​la scoprì e le offrì un’irripetibile opportunità. Angela accettò senza esitazioni e in pochissimo tempo diventò una delle icone più amate del famoso programma satirico, vestendo i panni dell’infermiera provocante e di quella vendicatrice, ammantata di nero e con la frusta in mano. La sua presenza era magnetica, e la sua bravura fu riconosciuta da tutti.

Ma la strada del successo non è sempre stata facile per Angela. Durante la sua permanenza a “Striscia La Notizia”, ​​dovette affrontare insulti e critiche da parte di alcuni membri della categoria medica, che minacciarono di denunciarla per averli presi in giro.

Uno dei momenti più controversi della sua carriera fu la querelle con Sabrina Salerno, quando Angela sostenne che la collega si fosse rifatta il seno. Una disputa che finì in tribunale, ma che non portò a nessun verdetto definitivo. Angela si mantenne ferma sulla sua posizione, convinta di aver detto la verità senza cattiveria.

La sua fama attrasse anche l’interesse di tanti calciatori, ma Angela, con la sua riservatezza e modestia, preferì mantenere le distanze. Persino Silvio Berlusconi, noto per le sue feste sfarzose, la invitò più volte, ma Angela non si lasciò tentare, rimanendo fedele alla sua natura schiva.

Nel corso degli anni, Angela ha attraversato alti e bassi, compreso un matrimonio finito male con Orlando Portento, noto per il tormentone di “Triccheballacche”. Oggi, però, la sua vita è completamente diversa. Dal 2015, è sposata con Paolo Solimano, un ricco imprenditore che ha fatto fortuna nel campo dell’edilizia alle Canarie.

Oggi, Angela vive una vita serena e appagante, circondata da amici e con una splendida casa di fronte al mare. Non sente la necessità di tornare alla ribalta televisiva, preferendo godersi il paradiso tropicale delle Canarie, viaggiando, collezionando Rolex e, soprattutto, abbracciando la bellezza del processo di invecchiamento con orgoglio.