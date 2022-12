Come riciclare i regali di Natale: il metodo per farlo con classe (senza essere scoperte)

Quando si ricevono dei regali che proprio non piacciono o che già si hanno, il primo pensiero è quello di riciclarli, per evitare che ci sia uno spreco dei regali di Natale, anche se ci sono dei regali che sarebbero da evitare.

Un italiano su quattro è proprio quello che fa: ricicla i regali di Natale indesiderati. La maggior parte li dona a parenti ed amici ai quali possono tornare utili, ma c’è anche chi li rivende su internet o chi li riporta nel punto vendita in cui sono stati acquistati per effettuare un cambio o richiedere un buono.

Come riciclare i regali di Natale: il metodo per farlo con classe – Foto Pixabay/ blickpixel

Rivenderli su internet

Non sono pochi gli italiani che decidono di rivende su Internet i regali indesiderati. Un ottimo metodo per trasformare i regali non graditi in una fonte di guadagno e un’ottima occasione per i compratori, per riuscire a comprare articoli nuovi a prezzi decisamente interessanti.

La prima cosa che bisogna fare è quella di controllare i prezzi di vendita degli oggetti simili, poi si fa una descrizione accurata dell’oggetto e si inseriscono immagini chiare. Infine, ci si assicura che il prodotto sia ben confezionato.

Rivenderli presso negozi dell’usato

La cosa più importante da valutare in questo caso è che il negozio in questione sia lontano dal luogo dove vive la persona che ha fatto il regalo, per evitare gaffe, quindi di essere scoperti.

Regifting

Si tratta di una tendenza in crescita nel nostro Paese secondo cui, il regalo non gradito o doppione o sbagliato viene rimesso in circolo su siti e piattaforme che facilitano la compravendita tra privati. È importante in questo caso fare attenzione a chi ha regalato cosa per non confondersi, e bisogna fare attenzione alla confezione.

Buttarli

Questa è decisamente una cosa da evitare, anche se a volte il regalo è talmente improponibile da non riuscire a venderlo o a donarlo a qualcun’altro.

Scambio Party

Si può organizzare una divertente serata in compagnia degli amici in cui scambiarsi i regali desiderati chiamando la serata “doni più brutti“.

Present crossing

Se non si vuole vendere o dare a qualcuno che si conosce il regalo che non piace, si può optare per il present crossing cioè lasciare in giro per la città l’oggetto su panchine e muretti. Il destino farà il resto.

Conservarli per l’anno dopo

Se si pensa di spostare il riciclo del regalo all’anno successivo, è importante segnare il nome di chi ha fatto il dono per evitare il “riciclo al mittente”.