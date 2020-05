La festa della mamma si avvicina e se siete alla ricerca di un dolce speciale, la torta per la festa della mamma ideale è sicuramente al cioccolato! Per realizzare questa bella torta non occorrono tantissimi ingredienti: potete creare direttamente la base della torta al cioccolato oppure acquistare un disco di pan di Spagna al cacao già pronto da farcire con una deliziosissima crema!

La ricetta semplice della torta al cioccolato per la festa della mamma

Ingredienti:

Pan di Spagna al cioccolato

Cioccolato fondente: 250 gr

Panna fresca: 100 ml

Rose di zucchero

Glassa bianca

colorante alimentare rosso

Liquore a vostra scelta

Crema pasticcera

Preparazione

Preparate la base della torta gustosa al cioccolato seguendo la nostra ricetta, poi cuocetela in uno stampo a forma di cuore oppure su uno stampo da circa 22 cm di diametro. Fate riposare la torta per un paio di ore e nel frattempo preparate la crema pasticcera.

Tagliate la torta in due dischi e bagnate la base con il liquore diluito con un pò di acqua oppure con il succo di frutta, fate uno strato con la crema pasticcera e ricomponete il dolce. Sciogliete il cioccolato a bagnomaria e poi mettete la panna liquida, mescolate bene e portate a ebollizione, poi fate raffreddare mescolando spesso. Coprite la torta con questa glassa e stendetela bene con una spatolina, poi fate raffreddare e decorate con le rose di zucchero. Mescolate la glassa semplice bianca con il colorante rosso, mettetela in un cono di carta da forno e scrivete sopra quello che volete, tipo “auguri mamma”, “ti voglio bene mamma”.

Torte belle e non solo: altri dolci da dedicare alla mamma

Un’alternativa semplice ma sempre d’effetto è la ciambella bicolore, ideale per la colazione. Rappresenta una delle ricette più facili da preparare, specialmente se in casa non avete l’occorrente per poter preparare una torta più elaborata.

Con farina, burro, uova e zucchero, invece, potreste preparare dei biscottini farciti o semplici: procuratevi degli stampini, oppure con un coltello, dopo aver steso la frolla, create tanti piccoli cuori!

Sempre con la pasta frolla potreste realizzare una deliziosa crostata farcita con marmellata, cioccolato o crema pasticcera.

Un altro dolce perfetto per tutta la famiglia è la torta Paradiso, dal procedimento facile e dall’aspetto elegante e raffinato!

Da preparare il giorno prima, invece, è la torta gelato, ottima per festeggiare tutte le mamme!