Zucchine alla scapece, il contorno napoletano di cui ti innamorerai al primo assaggio

Come preparare il contorno di zucchine napoletano più famoso? Ecco come ottenere delle zucchine alla scapece!

Il contorno tipico della cucina napoletana è famoso in tutto il territorio italiano. Le zucchine alla scapece si preparano in poco tempo e con pochi ingredienti, sono perfette come antipasto o come contorno di un secondo piatto.

Questa ricetta nasce come metodo di conservazione delle zucchine nel periodo estivo, ovvero il periodo in cui le zucchine sono fresche di stagione. Come sorprendere gli amici e la famiglia con un contorno semplice ma a dir poco delizioso? Ecco la ricetta da seguire passo dopo passo per delle zucchine napoletane impeccabili!

Come preparare le zucchine alla scapece della cucina napoletana

Per questo ricetta avrai bisogno di pochissimi ingredienti. Se desideri qualcosa di sfizioso, sappi che questo potrebbe diventare il tuo contorno di zucchine preferito. L’ortaggio viene fritto in abbondante olio caldo, puoi decidere se usare direttamente quello d’oliva o uno di semi.

Per quanto riguarda il condimento è importante preparare la miscela prima in una ciotola e poi versarla sulle zucchine che avrai fritto in precedenza. Prima di farlo, però, lasciale intiepidire per bene!

Ingredienti

800 gr di zucchine

2 spicchi d’aglio

5 foglie di menta

2 cucchiai abbondanti di olio extra vergine di oliva

50 ml di aceto di vino bianco

sale

olio per friggere q.b.

Procedimento

La prima cosa da fare per poter preparare le zucchine in questo modo è lavare l’ortaggio sotto acqua corrente e asciugarlo con uno strofinaccio con delicatezza. Quindi, pulisci le zucchine privandole delle due estremità. A questo punto dovrai tagliare le zucchine a rondelle non troppo spesse ma neanche troppo sottili. Dovranno essere di circa 3/4 mm. Prendi un tegame abbastanza ampio, versa al suo interno un po’ di olio e lascialo riscaldare per qualche istante. Aggiungi le zucchine che hai tagliato a rondelle in precedenza, quindi lasciale friggere fino a quando non risulteranno dorate. I tempi di cottura sono all’incirca di 5 minuti. Cerca di friggerle un po’ alla volta così da ottenere una cottura uniforme. Scola le zucchine su della carta assorbente, quindi lasciale intiepidire. Prepara il condimento: taglia i due spicchi d’aglio finemente, poi in una ciotolina unisci le foglie di menta che avrai tritato grossolanamente, l’olio e l’aglio. Aggiungi l’aceto e amalgama per bene tutti gli ingredienti. Aggiusta di sale e metti da parte. Versa il condimento sulle zucchine, mescola e metti in frigorifero per circa 2 ore. Ora puoi gustare le tue zucchine alla scapece come desideri!

Se le lasci in un contenitore ermetico, puoi conservare le zucchine in frigorifero anche per 2 giorni interi.