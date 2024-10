Rete di supporto: l’importanza delle amicizie tra mamme

Essere mamma è – senza dubbi – un viaggio straordinario, ma anche particolarmente difficile. Si tratta di un percorso ricco di sfide, emozioni e scoperte da fare giorno per giorno. Ci sono momenti di gioia, ma anche tante notti insonni per curare i più piccoli nel modo migliore possibile. L’amicizia tra mamme può, quindi, essere un aiuto di fondamentale importanza.

Una rete di supporto offre un aiuto di tipo emotivo, in quanto si viene a creare un ambiente di solidarietà e condivisione in questo momento di crescita. Scopriamo di più sulla rete di supporto e sull’importanza delle amicizie tra mamme, per superare le difficoltà quotidiane della maternità.

Cos’è la rete di supporto sociale

La rete di supporto sociale tra mamme è caratterizzata da un insieme di relazioni e risorse che, di fatto, le mamme cercano di offrire per supportarsi a vicenda e ricevere, al tempo stesso, aiuto pratico ed emotivo. Della rete possono fare parte familiari e amici. Senza alcun dubbio, al primo posto di questa esperienza ci sono la condivisione, lo scambio di informazioni e il supporto emotivo.

Le mamme si trovano a condividere esperienze e sfide, dimostrando tra loro comprensione reciproca. Possono offrire conforto e ascolto nei momenti di difficoltà, aiutandosi nella lotta alle preoccupazioni e allo stress che riguardano la maternità. Tra mamme, ci si possono scambiare informazioni e consigli su argomenti come l’allattamento o l’educazione dei figli e la loro gestione, ad esempio.

L’importanza dell’amicizia tra mamme

L’amicizia tra mamme è particolarmente importante. Si hanno sostegno pratico e anche la socializzazione svolge un ruolo rilevante. A questo proposito, la rete di supporto sociale può agevolare l’organizzazione di aiuti come spese condivise, attività ludiche e babysitting. La socializzazione avviene, ovviamente, sia tra mamme che tra bambini, contribuendo a creare un forte legame tra le famiglie coinvolte.

Ci si può, ad esempio, aiutare andando a prendere i bambini a scuola perché, magari, si è in ritardo o a lavoro, oppure lasciando i figli a casa dei compagni di scuola. Si possono affidare i figli per periodi più o meno lunghi e questo permette di farci comprendere quanto abbiamo bisogno degli altri, sviluppando anche una vera amicizia con persone che hanno i nostri stessi problemi. Esempi di rete di supporto per mamme sono la community The Womoms, nata su Instagram e l’associazione Rete Mamma. Si tratta di mezzi di supporto e condivisione, che mettono in contatto mamme di tutta Italia che possono confrontarsi su temi diversi.

La rete di supporto per mamme può ricordare alle donne dell’importanza di continuare a dedicarsi a se stesse e ai propri interessi, al proprio benessere e ai buoni propositi per mamme. Inoltre, contribuisce a diminuire l’isolamento migliorando la qualità della vita e la nascita di nuove amicizie.