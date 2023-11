Resort come mete invernali: il rischio è che non uscirete dall’hotel

Ecco quali sono i resort più “selvaggi” ideali per una vacanza invernale, con parchi acquatici da record e ristoranti a tema spaziale.

Secondo un sondaggio di Loveholidays, quasi la metà dei turisti è felice di non lasciare il proprio resort per l’intera vacanza. Non c’è da stupirsi quando una struttura può offrire tante opportunità. Sophie Swietochowski esamina i sei migliori hotel per un “soggiorno completo”. Si tratta di strutture che hanno al loro interno parchi acquatici da record, spettacoli dal vivo e ristoranti a tema spaziale.

Tra i più consigliati c’è Atlantis The Palm, a Dubai, ma anche altri sono in Thailandia, Regno Unito, Repubblica Dominicana. Se ci si vuole rilassare su un lettino mentre i bambini si divertono per ore in piscina o nell’area giochi, questi resort sono la meta ideale.

I resort migliori, per una vacanza invernale all’insegna del relax e del divertimento

Per gli amanti delle vacanze nella stagione invernale, gli esperti di viaggio consigliano dei resort “completi”, dove al loro interno si possono trovare infinite opportunità di svago. Atlantis The Palm, a Dubai, ospita il parco acquatico più grande del mondo, con esperienze a contatto con i delfini e giganteschi scivoli d’acqua, nonché l’acquario The Lost Chambers con oltre 65.000 animali marini. Se ciò non bastasse per i più piccoli, c’è un Explorers Club, una sala giochi e l’esperienza Aquatrek. Nel frattempo, i genitori possono usufruire di eleganti beach club, di un’eccellente spa e di bar che servono cocktail appena shakerati. Ci sono 17 ristoranti, con opzioni di chef famosi tra cui Gordon Ramsay. La mezza pensione per sette notti costa da £ 2.300 a persona, compresi i voli da Heathrow il 21 gennaio 2024.

In Turchia Il Kingdom Hotel L’Isole delle Legende, all’interno del parco tematico Land of Legends ad Antalya, è invece la fantasia di ogni bambino. Troverai montagne russe, scivoli d’acqua e giostre per bambini nel parco a tema, oltre a spettacoli musicali e un enorme centro commerciale con tutti i grandi marchi, da Adidas e Gap a Lacoste e Armani Exchange. Le camere dell’hotel Kingdom presentano stravaganti colori al neon e murales alle pareti. C’è anche un centro benessere, una piscina e un centro fitness. Il pacchetto all-inclusive per sette notti parte da £ 797,18 a persona, compresi i voli da Londra del 22 novembre e l’accesso gratuito al parco a tema.

All’Hyatt Regency Koh Samui, in Thailandia, ti sentirai completamente fuori dal mondo, ma avrai tutto ciò che desideri a portata di mano. La struttura è circondata da rigogliosi alberi di cocco e si affaccia sull’oceano. Quando non vuoi rilassarti nella villa con piscina, puoi partecipare a una delle tante attività culturali come corsi di cucina tailandese e laboratori di origami con foglie di cocco. Gli adulti adoreranno rilassarsi presso la piscina a sfioro con piastrelle arcobaleno o sorseggiare una pina colada al bar Kube. Il resort offre anche una vasta gamma di opzioni per la ristorazione tra cui scegliere, come il Sea Sun che serve pesce fresco e il tradizionale ristorante Yangna con postazioni di cucina dal vivo. Il costo del B&B per sette notti parte da £ 1.573 a persona, compresi i voli da Heathrow il 14 novembre.

C’è poi il Butlin’s Bognor Regis, nel Regno Unito. Una pausa natalizia di quattro notti nel Paese delle Meraviglie costa da £ 83 a famiglia. Oltre alle giostre, alle piscine e agli scivoli di Splash Waterworld, ci sono molti spettacoli dal vivo e intrattenimento. Anche a Natale le cose sono davvero migliorate, con serate di cinema speciali, luci festive ed esperienze con i personaggi, inoltre la novità di quest’anno è la consegna di Babbo Natale. Questa esperienza nella grotta darà ai più piccoli la possibilità di incontrare l’omone in persona e ci saranno molte opportunità fotografiche. Un soggiorno di quattro notti al Christmas Festive Wonderland costa da £ 83 a famiglia, soggiornando in una Silver Room con due camere da letto a Bognor Regis l’11 dicembre. I pacchetti pranzo partono da £ 22,75 per adulto al giorno; £ 13,65 per bambino dai 6 ai 14 anni, al giorno; e £ 6,80 per bambino dai due ai cinque anni.

Gli esperti consigliano anche il Nickelodeon Hotel & Resort, in Repubblica Dominicana. I bambini potranno incontrare tutti i loro personaggi televisivi preferiti in questo resort affacciato sul mare. C’è la possibilità di gustare un brunch, pizze e hamburger con SpongeBob, Dora L’Esploratrice e il cast dei Paw Patrol, oppure godersi un po’ di cibo “fuori dal mondo” al ristorante Spacewalker, dove i camerieri sono vestiti da astronauti. Puoi anche soggiornare nella “villa ananas” con due camere da letto ispirata alla casa di SpongeBob. Costi all-inclusive per sette notti a partire da £ 1.454 a persona, compresi i voli da Heathrow il 5 dicembre.

Per chi è in cerca di una pausa da adulti, l’Excalibur Hotel and Casino di Las Vegas, offre intrattenimento senza fine. Situato sulla strada principale di Sin City dispone di 12 bar e ristoranti, una lussuosa spa e un gigantesco casinò dove puoi giocare alle slot. C’è anche una piscina con acquascivoli e numerosi lettini, oltre ad un eccellente intrattenimento notturno, comprese le esibizioni di una band tributo alle Spice Girls. Se vuoi lasciare il resort, non dovrai camminare molto per trovare enormi centri commerciali, feste in piscina ed esperienze uniche come i giri in gondola al The Venetian. Il costo del solo pernottamento per quattro notti parte da £ 904 a persona, compresi i voli da Heathrow dell’11 gennaio 2024.