Relazioni poliamorose, per quale motivo sono sempre più popolari

Avevi mai sentito parlare di relazioni poliamorose? Ecco di che cosa si tratta e tutto quello che ti serve sapere a riguardo.

Ti è mai capitato di vedere sui social o di conoscere dal vivo persone che condividono una relazione a tre? Tale sfumatura della relazione prende il nome di poliamore e si tratta di rapporti validi tanto quanto quelli di coppia. Innanzitutto chiariamo una differenza fondamentale.

Si differenzia dalla poligamia, poiché quest’ultima indica una relazione in cui una persona ha diversi partner con cui si unisce in matrimonio in contemporanea. Il poliamore, invece, rappresenta una relazione di tre o più persone, consapevoli della presenza degli altri, in cui il sentimento romantico può essere strutturato e formale oppure no e si può essere o meno legati da una convivenza.

Conosciamo meglio il poliamore e le sue sfaccettature

Il poliamore è un tipo di relazione non monogama ed etica: questo significa che è un rapporto che si basa sul rispetto e sulla fiducia reciproca esattamente come in una coppia monogama. La difficoltà maggiore che riscontra una persona poliamorosa è data dalla non accettazione da parte della società rispetto a queste relazioni.

Intraprendere un rapporto simile non è una scelta, ma è semplicemente dettato dai sentimenti che si provano. Poliamore significa infatti sentire un’attrazione per due o più persone allo stesso tempo, in cui nessuno è più importante o meno rispetto alle altre. Esistono diversi tipi di relazioni poliamorose, tra le quali troviamo:

Una persona che inizia una relazione con due partner che non hanno a che fare l’uno con l’altro;

Tre persone che iniziano una relazione in cui tutti sono a un pari livello e in cui condividono contemporaneamente esperienze romantiche e sessuali.

Ecco perché si sente parlare più spesso di relazioni di poliamorose

Un altro preconcetto che le persone hanno sulle relazioni poliamorose riguarda il tradimento: è comune infatti pensare che chi è in una relazione a tre o più persone sia una persona incline a non essere fedele, che non riesca a rimanere legata ad un solo partner, insomma senza una vera morale. Va assolutamente sottolineato invece che il rispetto e la fedeltà sono alla base del rapporto, esattamente come lo sono nelle coppie monogame. Sono di fatto relazioni chiuse.

Sono proprio tutti questi pregiudizi la vera ragione per cui ultimamente si sente parlare sempre più di relazioni poliamorose rispetto al passato: non si tratta di una novità o una tendenza nel momento, sono sempre esistite, ma per via dei tabù sono rimaste nascoste a lungo e le persone poliamorose si sono sempre imposte di avere delle relazioni monogame. Quello che conta è il rispetto altrui e lasciare vivere a ognuno liberamente la sua relazione.