Relazione tossica: alcuni segnali (inconfondibili) per riconoscerla e come scappare via in tempo

Temi di stare vivendo in una relazione che non ti fa sentire veramente bene e che ti lascia senza energie? Potrebbe essere una situazione tossica.

L’amore è una delle esperienze più belle in assoluto da vivere, con la condizione che sia un’esperienza positiva e in cui ci si senta bene.

Purtroppo può capitare di vivere delle relazioni che non sono per niente idilliache, ma che al contrario svuotano da ogni energia e lasciano senza respiro, come se si fosse in ogni secondo a corto di ossigeno. In questo caso si tratta di relazioni tossiche ed è fondamentale riuscire a individuarle e mettervi una fine il prima possibile.

Quando una relazione diventa tossica: come capirlo

Una relazione tossica è quindi un rapporto in cui si teme di essere costantemente in errore, sminuite, come se qualsiasi gesto o parola fosse sempre quello sbagliato. In una relazione tossica ci si sente completamente invalidate dal proprio partner, trattate con sufficienza e senza un grande rispetto.

Uno dei segnali più evidenti di una relazione tossica riguarda la violenza fisica, mentre quelli più sottili e meno visibili sono relativi alla parte della violenza psicologica. Spesso è proprio questo aspetto che viene trascurato maggiormente perché non è visibile sulla pelle come un livido, tuttavia a livello di dolore e di sofferenza è molto peggio.

Un rapporto tossico all’inizio non si rivela come tale, in quanto l’altra persona si deve mostrare positiva, di supporto e sempre sorridente, in modo tale da poter attirare a sé la sua futura vittima. Questo atteggiamento non sempre è consapevole, ma a prescindere bisogna allontanarsi da questo genere di persone.

Arriva poi un momento in cui tutto quanto inizia a cambiare: le parole dolci, le promesse e le aspettative cominciano a scemare e al loro posto arriva tutta la negatività. Iniziano a mancare il rispetto e la gentilezza, il partner diventa sempre più geloso e possessivo, mettendosi anche ad imporre un limite con i contatti con amici e famiglia.

Comincia più spesso a chiedere all’altra persona dove si trovi e con chi sia e se la risposta non dovesse andare bene lo stress presente nella relazione continuerebbe ad aumentare in maniera esponenziale. Un partner tossico inoltre vuole controllare anche le finanze della persona con cui sta, come a voler limitare anche questa libertà.

Ogni momento trascorso assieme è pieno di tensione perché non si sa mai come potrebbe reagire e spesso si ha paura dei suoi scatti di ira e di rabbia. Un altro segnale da dover tenere in considerazione è la speranza di un cambiamento: una persona che si comporta in modo così irrispettoso non verrà magicamente salvato da una relazione, ma anzi è proprio il rapporto che farà crescere ancora di più sul suo comportamento tossico. L’unico modo per salvarsi è chiedere aiuto a qualcuno se da sole non si riesce ad andare via.