Allattamento, il reggiseno migliore da avere lo trovi anche online

Durante il periodo dell’allattamento il classico reggiseno che sei abituata ad indossare dovrebbe essere sostituito con uno adatto alla situazione. In commercio puoi trovare tantissimi modelli di reggiseno per allattamento, di seguito ti elenchiamo i prodotti migliori su cui puntare!

Il reggiseno da allattamento deve essere ipoallergenico e traspirante, motivo per cui viene proposte in cotone o in microfibra o comunque tessuti quanto più naturali possibili.

Gli inserti rigidi non dovranno esserci, inoltre sarà essenziale scegliere quel prodotto che ti permette di allattare con comodità e praticità senza dover togliere o alzare il reggiseno ogni volta che dovrai nutrire il tuo bambino.

Prima di scoprire quali sono i migliori prodotti, non perdere la nostra guida su cosa mangiare durante l’allattamento!

Reggiseno per allattamento: i modelli migliori da provare

Innanzitutto portare il reggiseno durante l’allattamento è importante per una serie di motivi: è fondamentale per sostenere il seno in quanto risulterà appesantito dal latte e sarà pratico per mantenere le coppette assorbilatte.

Quindi il reggiseno dovrà essere leggero, con bretelle da poter regolare, che sia coprente al punto giusto e che abbia anche l’apertura nella parte superiore della coppa per facilitare l’allattamento.

Di seguito 3 prodotti da provare per un allattamento più sereno e piacevole!

Modello confort Medela

Elastico e comodo da indossare in ogni occasione, il modello di Medela è uno dei reggiseni per allattamento migliori che puoi trovare in commercio. Il tessuto si adatta alle variazioni del corpo, è privo di ferretti e cuciture e i ganci per l’allattamento risultano essere molto più solidi.

Coppa morbida in 3D Mysanity

Mysanity propone un reggiseno con coppa morbida imbottita 3D per creare una zona climatica confortevole. Garantisce un’asciugatura veloce, e per una maggiore sicurezza e libertà nei movimenti è possibile regolare le morbide spalline elastiche.

Con lavorazione a costine Prenatal

Il reggiseno comodo che puoi acquistare da Prenatal, sia nei negozi fisici che nel sito online, è in jersey di cotone rosa antico con lavorazione a costine, un modello semplice adatto all’allattamento ma elegante e sofisticato. Le spalline sono regolabili, le coppe al seno hanno il gancio e può essere utilizzato a partire dalla gravidanza.