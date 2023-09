Re Carlo III, sua madre (la Regina Elisabetta) sarebbe fiera di lui: cosa è riuscito a fare

Re Carlo III, famiglia riunita nel Castello di Balmoral. Il sovrano sembra voler seguire la strada della Regina Elisabetta: presente Andrea

Da quando è salito sul trono, il sovrano ha passato la prima vacanza estiva in Scozia, in compagnia del duca di York, arrivato in auto a Craithe Kirk con William e Kate. L’atmosfera respirata, dal sapore di festa, sarebbe stata più che apprezzata dalla compianta Elisabetta.

Balmoral ha rivisto dopo molto tempo la famiglia riunita. Negli ultimi importanti appuntamenti di famiglia, il principe Andrea non era mai mancato. A dicembre si era unito ai parenti per la tradizionale passeggiata natalizia, da Sandringham House alla chiesa di St. Mary Magdalene; a Pasqua ha partecipato sotto invito, alla funzione religiosa presso la cappella di San Giorgio; a maggio lo abbiamo potuto osservare nelle primissime file di Westminster Abbey, accanto alle sue due figlie, durante l’incoronazione di Re Carlo. Sarebbe proprio quest’ultimo, da quanto si mormora, a non averlo mai tagliato fuori da tali eventi, nonostante a causa dello scandalo Epstein e le relative accuse, non faccia più parte di casa Windsor come membro senior. Ciò significa, che è stato sollevato da ogni impegno pubblico, con tanto di sottrazione dei ruoli militari. A Balmoral però, dove la Royal Family sta trascorrendo le ferie estive, Andrea è stato fotografato assieme al monarca e gli altri.

Re Carlo III riunisce tutti nel Castello di Balmoral, tutti gli avvistamenti compreso Andrea di York

La scorsa domenica è stato inoltre immortalato in macchina con l’erede al trono, il principe William e la futura regina consorte, Kate Middleton. I tre stavano raggiungendo Cariche Kirk per presenziare alla celebrazione religiosa. Su un’altra vettura invece, erano presenti Edoardo e Sophie, duchi di Edimburgo, con la principessa Anna e suo marito Sir Timothy Laurence. Per ultime, anche le sorelle Eugenie e Beatrice di York, pur non essendo state paparazzate con prove evidenti. Da quanto si è appreso però, in quel di Balmoral si respirava un’aria gioviale e rilassata.

La famiglia riunita non può che giovare all’umore del monarca, che la scorsa settimana è stato accolto dalla tradizionale parata militare, per poi ispezionare la Compagnia Balaklava, 5° Battaglione del Royal Regiment of Scotland, dove ha indossato il kilt.

Non sono mancati da parte sua, i saluti affettuosi al caporale Cruachan IV, la mascotte della compagnia. Si tratta di un pony Shetland che la Regina Elisabetta tanto amava. Anche in questo, Carlo sembra voler proseguire sui passi della mamma, amante del Castello di Balmoral in agosto.