Re Carlo, i biscotti preferiti (e prodotti) dal Sovrano costano solo 3 euro

Il neo-sovrano inglese, Re Carlo, pazzo per i biscotti biologici: il costo? Solo 3 euro e pensare che sono “prodotti” da lui!

Re Carlo è sempre stato molto attento alla causa ambientalista e un fervente sostenitore dei prodotti biologici. Come da tradizione puramente inglese, anche il sovrano non manca di consumare, salvo impegni ufficiali, il classico tè pomeridiano delle cinque. E, pare, che la sua grande passione sia accompagnarlo con dei biscotti molto particolari. Si tratterebbe, infatti, di un prodotto che arriva dalla “Duchy Original” un’azienda alimentare rigorosamente biologica “lanciata” proprio dal sovrano ormai trent’anni fa.

Il monarca sarebbe ghiotto di quelli all’avena, ma ormai nei supermercati inglese sarebbe possibile trovarli anche al cioccolato o al burro, all’accessibilissimo costo di 3 euro. Pare che la ricetta originale abbia impiegato ben diciotto mesi per essere messa appunto e arrivare alla “perfezione” che oggi conquista i palati di tutti.

I biscotti biologici di (e prodotti da) re Carlo

La Duchy Original, il cui nome è ispirato al Ducato di Cornovaglia che è stato del Sovrano fino alla salita al trono per poi passare al figlio, come da tradizione, in quanto erede al trono, è ormai un’azienda consolidata e apprezzata nel Regno Unito. Il desiderio del Sovrano era quello di contribuire ad aiutare gli imprenditori locali e, soprattutto, favorire l’agricoltura biologica.

Al momento, i biscotti preferiti del sovrano, che prendono il nome di “Duchy Organics”, sono reperibili nei supermercati “Waitrose” con i quali l’azienda sembrerebbe avere un accordo esclusivo di distribuzione. Quello che molti non sanno è che una parte del ricavato dell’azienda Duchy Original, viene devoluta in beneficenza alle varie cause di cui il sovrano è particolarmente dedito e attento.

Ricordiamo che Re Carlo non è stato il primo membro della famiglia reale a “produrre” cibi e bevande. La Regina Elisabetta, ad esempio, aveva lasciato a bocca aperta con i suoi “Game bones” i biscotti per cani prodotti con carne proveniente dalla tenuta di Sandringham, acquistabili presso il negozio che si trova nello stesso luogo, a Norfolk. Qui è possibile trovare anche le due birre di produzione della corona, la Golden Ipa e la Best Bitter, anche queste realizzate con materie prime che provengono dalla già citata tenuta. Di sicuro, a questo punto, la curiosità di assaggiare questi famosi biscotti che sono riusciti a conquistare il palato del sovrano si fa sentire!