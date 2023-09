Re Carlo e la Regina Camilla a Parigi, il dress code per la cena diventa un caso: tutti gli obblighi per gli invitati

Cosa era vietato indossare durante la cena di gala organizzata a Parigi in onore di Re Carlo III e di sua moglie Camilla.

Lo scorso mercoledì 20 settembre, il nuovo sovrano britannico si è recato in visita a Parigi insieme alla consorte per gli incontri ufficiali previsti con la premiere Elisabeth Borne ed il presidente Macron. La coppia reale è atterrata alle ore 14 all’aeroporto di Orly, da un Airbus A321 con gli stessi colori della bandiera del Regno Unito ed è poi giunta all’Arco di Trionfo.

Qui, insieme al presidente e a sua moglie Brigitte, ha reso omaggio alla tomba del Milite ignoto, per poi dirigersi verso l’Eliseo a bordo di una Citroen DS7 decappottabile, scortata da 136 cavalli della Guardia Repubblicana. Ad accompagnare la sfilata, i jet bianco rosso e blu della Patrouille de France e dei Red Arrows, pattuglia acrobatica della Royal Air Force.

In serata era prevista la cena di gala alla Reggia di Versailles, nella Galleria degli Specchi, per la quale gli invitati hanno dovuto attenersi a regole ben precise.

Carlo e Camilla, per la cena a Parigi regole severe: tra gli invitati, anche star internazionali

L’evento organizzato in segno di benvenuto ai monarchi britannici, arrivati nella capitale francese per ribadire i buoni rapporti tra le due nazioni, ha ospitato anche star mondiali e personaggi noti a livello globale. Tra questi, il leader dei Rolling Stones, Mike Jagger, lo scrittore Ken Follett, gli attori Charlotte Gainsbourg, Hugh Grant ed Emma Mackey, l’ex allenatore di calcio Arsène Wenger.

Il menù, la cui preparazione è stata rigorosamente affidata a chef stellati, comprendeva astice blu, pollo di Bresse e macaron rosa. Ogni portata è stata servita in prestigiose porcellane di Sèvres. Data l’importanza della cena, si è provveduto ad approntare un dress code e altre regole particolari per gli invitati: niente abiti con colori troppo sgargianti e nessuna necessità di attendere l’arrivo delle Loro Maestà per cominciare a servire le bevande.

Ai parlamentari francesi è stato poi raccomandato di chinare il capo al momento della stretta di mano con Carlo e Camilla in segno di ossequio. Inoltre, per rivolgersi ai sovrani, hanno dovuto usare l’appellativo di “Vostra Maestà”.

La cena di gala svoltasi a Versailles ha voluto rappresentare un omaggio alla compianta Elisabetta II recatasi in visita alla Reggia nel 1957 e nel 1972.