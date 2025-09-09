Ravioli con burro e salvia al profumo di limone, è così che ho deliziato i miei ospiti

La ricetta dei ravioli con burro e salvia al profumo di limone, pronti in poco tempo e con poca spesa.

Ravioli con burro e salvia al profumo di limone, un primo piatto che sa come rubare la scena, con un bel colpo d’occhio. Il meglio però è dato dal gusto che proverai. I ravioli sono già squisiti di loro, con il carico di sapore dato dalla farcitura. Ma anche all’esterno i ravioli con burro e salvia al profumo di limone ti sapranno stregare. Per il pranzo che vorresti voler provare sempre.

La raffinatezza è la chiave di volta dei ravioli con burro e salvia al profumo di limone. Se vuoi rendere il solito pranzo della settimana diverso e sorprendere chi torna a casa dopo una giornata di studio o di lavoro, questo è proprio quel che fa per te. Ed anche per una cena che segna un momento di convivialità con amici e parenti, i ravioli con burro e salvia al profumo di limone sapranno essere l’ideale.

Come si preparano i ravioli con burro e salvia al profumo di limone

Puoi fare ricorso a dei ravioli già pronti oppure prepararli tu stesso, in base al tempo che hai a disposizione ed anche a voglia ed energie. Chiaro che se farai ricorso a della pasta già pronta farai molto prima. Oltre alla farcitura interna, ci penseranno il butto fuso e la salvia combinati all’esterno ed irrorati da un tocco di succo di limone a darti una prelibatezza da chef stellati.

Difficoltà facile

Tempo di preparazione: 15′



Ingredienti dei ravioli con burro e salvia al profumo di limone

400 g di ravioli, preferibilmente freschi (ad esempio di formaggio, ricotta e spinaci, o a scelta)

80 g di burro

8 foglie di salvia fresca

la scorza di un limone bio grattugiata (solo la parte gialla)

succo di mezzo limone

sale q.b.

pepe nero macinato al momento (opzionale)

parmigiano grattugiato (facoltativo, per servire)

Procedura

I ravioli con burro e salvia al profumo di limone richiedono, come primo passo per la preparazione, di far cuocere i ravioli. Se li prepari a mano attieniti ad una ricetta a parte, poi metti a bollire una pentola con abbondante acqua salata ed a quel punto tuffali all’interno. Se i ravioli sono freschi, in media ci vorranno 4 minuti affinché cuociano, altrimenti attieniti a quanto riportato sulla confezione. Scola la pasta e conserva l’acqua di cottura. Nel frattempo che i ravioli cuociono, metti a sciogliere il burro in una padella a fiamma bassa ed aggiungi le foglie di salva, da far dorare per un paio di minuti. Attendi che il burro assuma una bella conformazione fragrante. Appena prima di spegnere il fuoco sotto alla padella, adagia la scorza di limone grattugiata ed il succo di metà agrume e mescola tutto quanto. Mescola in maniera decisa per fare si che il condimento si irrobustisca con l’essenza al limone, vedrai che bel retrogusto e che profumino poi. Ora devi solo recuperare i ravioli scolati per metterli in padella con burro e salvia, mescolare ancora e far legare tra di loro tutti gli ingredienti bagnando con un cucchiaio di acqua di cottura della pasta. E quindi metti pure in tavola ancora caldi i tuoi ravioli con burro e salvia al profumo di limone. Volendo puoi anche dare una bella passata di parmigiano grattugiato, di pepe nero o di entrambi.

Tempo di cottura: 20′Dosi per 4 persone

