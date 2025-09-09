Ravioli con burro e salvia al profumo di limone, è così che ho deliziato i miei ospiti

Ravioli con burro e salvia al profumo di limone, un primo piatto che sa come rubare la scena, con un bel colpo d’occhio. Il meglio però è dato dal gusto che proverai. I ravioli sono già squisiti di loro, con il carico di sapore dato dalla farcitura. Ma anche all’esterno i ravioli con burro e salvia al profumo di limone ti sapranno stregare. Per il pranzo che vorresti voler provare sempre.
La raffinatezza è la chiave di volta dei ravioli con burro e salvia al profumo di limone. Se vuoi rendere il solito pranzo della settimana diverso e sorprendere chi torna a casa dopo una giornata di studio o di lavoro, questo è proprio quel che fa per te. Ed anche per una cena che segna un momento di convivialità con amici e parenti, i ravioli con burro e salvia al profumo di limone sapranno essere l’ideale.
Come si preparano i ravioli con burro e salvia al profumo di limone
Puoi fare ricorso a dei ravioli già pronti oppure prepararli tu stesso, in base al tempo che hai a disposizione ed anche a voglia ed energie. Chiaro che se farai ricorso a della pasta già pronta farai molto prima. Oltre alla farcitura interna, ci penseranno il butto fuso e la salvia combinati all’esterno ed irrorati da un tocco di succo di limone a darti una prelibatezza da chef stellati.
Difficoltà facile
Tempo di preparazione: 15′
Dosi per 4 persone
Ingredienti dei ravioli con burro e salvia al profumo di limone
- 400 g di ravioli, preferibilmente freschi (ad esempio di formaggio, ricotta e spinaci, o a scelta)
- 80 g di burro
- 8 foglie di salvia fresca
- la scorza di un limone bio grattugiata (solo la parte gialla)
- succo di mezzo limone
- sale q.b.
- pepe nero macinato al momento (opzionale)
- parmigiano grattugiato (facoltativo, per servire)
Procedura
- I ravioli con burro e salvia al profumo di limone richiedono, come primo passo per la preparazione, di far cuocere i ravioli. Se li prepari a mano attieniti ad una ricetta a parte, poi metti a bollire una pentola con abbondante acqua salata ed a quel punto tuffali all’interno.
- Se i ravioli sono freschi, in media ci vorranno 4 minuti affinché cuociano, altrimenti attieniti a quanto riportato sulla confezione. Scola la pasta e conserva l’acqua di cottura.
- Nel frattempo che i ravioli cuociono, metti a sciogliere il burro in una padella a fiamma bassa ed aggiungi le foglie di salva, da far dorare per un paio di minuti. Attendi che il burro assuma una bella conformazione fragrante.
- Appena prima di spegnere il fuoco sotto alla padella, adagia la scorza di limone grattugiata ed il succo di metà agrume e mescola tutto quanto. Mescola in maniera decisa per fare si che il condimento si irrobustisca con l’essenza al limone, vedrai che bel retrogusto e che profumino poi.
- Ora devi solo recuperare i ravioli scolati per metterli in padella con burro e salvia, mescolare ancora e far legare tra di loro tutti gli ingredienti bagnando con un cucchiaio di acqua di cottura della pasta.
- E quindi metti pure in tavola ancora caldi i tuoi ravioli con burro e salvia al profumo di limone. Volendo puoi anche dare una bella passata di parmigiano grattugiato, di pepe nero o di entrambi.
