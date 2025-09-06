Spaghetti cremosi con gamberi e broccoli, speravo ne avanzassero un po’ e invece li hanno spazzolati tutti

Spaghetti cremosi con gamberi e broccoli, bontà assoluta: questo primo piatto è quanto di più saporito tu possa desiderare a pranzo, con sia una giornata normale che una speciale in cui potere assaporare questa pietanza. Sapori diversi, quando vengono assemblati tra loro nella giusta maniera, possono darti un risultato strepitoso, proprio come nel caso degli spaghetti cremosi con gamberi e broccoli.

Metti insieme una bontà di mare, una di terra, unisci la pasta ed il piatto della giornata, quello che farà leccare i baffi a tutti quanti, è fatto. Per la preparazione degli spaghetti cremosi con gamberi e broccoli non c’è bisogno di nient’altro se non di qualche altro ingrediente per rendere più originale questa portata, come la crema a base di panna fresca.

Come preparare gli spaghetti cremosi con gamberi e broccoli

Oltre agli spaghetti, ai gamberi ed ai broccoli, sarà importante come detto munirsi anche di panna fresca, parmigiano, gli immancabili olio extravergine d’oliva ed aglio e sale e pepe. Volendo però puoi anche aggiungere del peperoncino, per dare alla resa finale del tuo piatto un tocco più incisivo in quanto a gusto percepito.

Difficoltà facile

Tempo di preparazione: 10′

Tempo di cottura: 15′

Dosi per 4 persone

Ingredienti per gli spaghetti cremosi con gamberi e broccoli

350 g di spaghetti

300 g di gamberi freschi puliti e sgusciati

1 mazzetto di broccoletti (300 g di cimette)

200 ml di panna fresca

2 spicchi d’aglio

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva

50 g di parmigiano grattugiato

sale q.b.

pepe q.b.

peperoncino q.b. (opzionale)

succo di mezzo limone (opzionale)

Procedura

Preparare gli spaghetti cremosi con gamberi e broccoli richiede di partire dal cuocere i broccoli sciacquati ed asciugati. Fai bollire dell’acqua salata in una pentola, metti dentro le cime e dopo circa 5′ saranno pronte ed andranno tenute da parte. Utilizzando la stessa pentola e la stessa acqua cuoci ora gli spaghetti. Potresti dovere di nuovo far bollire l’acqua salata, e quando questo ricapita puoi versare proprio gli spaghetti al suo interno, per poi scolarla al dente e tenere da parte pure in questo caso. Prendi una padella antiaderente, versa al suo interno un po’ di olio extravergine d’oliva e fai rosolare gli spicchi di aglio per tre minuti per poi toglierli. Aggiungi i gamberi e falli cuocere per 5-6′ in totale, quindi spostali tutti quanti in un piatto o in una ciotola. Tocca alla preparazione della salsa cremosa, sempre in quella padella. Ricopri con della panna fresca tutta quanta la superficie, facendo cuocere a fiamma dolce per poco meno di 10′ e girando spesso. Aggiungi ora del parmigiano grattugiato e gira ancora, aggiustando di sale e di pepe. Qui, volendo, puoi anche aggiungere del peperoncino. Se la salsa dovesse sembrarti troppo densa, la potrai allungare con uno o due cucchiai di acqua di cottura della pasta. Sposta tutto quanto hai preparato in precedenza nella salsa, mescolando con decisione per fare legare ogni componente presente. E per finire servi pure i tuoi spaghetti cremosi con gamberi e broccoli quando sono ancora caldi, dando pure una spruzzatina di succo di limone ed una passata di parmigiano reggiano.

