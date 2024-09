Raoul Bova, tutti molto dispiaciuti per ciò che ha voluto far sapere: triste rivelazione

Una nuova stagione televisiva sta per cominciare e Raoul Bova si prepara a tornare a vestire di panni di Don Massimo, protagonista della serie Don Matteo, in cui ha preso il posto del celebre Terence Hill. Ma questo non sarà il suo unico impegno: è stato da poco confermato il suo ingresso nel cast di Emily in Paris, uno dei prodotti Netflix più seguiti degli ultimi tempi. Tutte grandi soddisfazioni per l’attore, che di recente ha voluto condividere un retroscena doloroso con i fan, rivelando una triste realtà.

Il suo è sicuramente uno dei volti più amati dal pubblico. Fin dai suoi esordi nei primi anni ’90, Raoul Bova ha fatto breccia nel cuore degli spettatori conquistandoli con il suo innato carisma e dimostrando di avere molto talento nella recitazione. Nel 1993 ha ottenuto il suo primo ruolo da protagonista, trovando finalmente l’affermazione nel film Piccolo grande amore.

A questo hanno fatto seguito successi del calibro di Palermo Milano – solo andata, Scusa ma ti chiamo amore e Immaturi. Mentre sul piccolo schermo ha recitato in serie molto apprezzate come La piovra e Distretto di Polizia. Dal 2022 è il protagonista di Don Matteo ormai giunta alla sua 14esima stagione. E, nelle ultime settimane, l’attore ha annunciato l’inizio di una nuova avventura nel cast di Emily in Paris, in cui vestirà i panni di un regista pubblicitario vicino a Sylvie.

Raoul Bova svela il retroscena sulla sua carriera: l’amara confessione

L’attore non ha voluto rivelare tanto sul ruolo che interpreterà. Nel corso di un’intervista al settimanale Mio ha spiegato che le riprese si sono tenute in Italia “perché a un certo punto della trama c’è un trasferimento a Roma”. Bova ha parlato dei suoi progetti senza fornire troppi dettagli, ciò che è certo è che l’interprete sta vivendo un ottimo periodo per quanto riguarda la sua carriera.

Quando gli hanno domandato se fosse sempre stato questo il suo sogno, però, Raoul ha ammesso di aver coltivato una passione totalmente diversa da bambino. Il suo desiderio era di “sfondare nel mondo dello sport” ha spiegato, rivelando di aver praticato nuoto per tanti anni e di aver raggiunto importanti soddisfazioni.

“A un certo punto però, nonostante io sperassi di crescere sempre di più come nuotatore, qualcosa si è spezzato”, ha proseguito l’attore. Sebbene non sia riuscito a portare avanti il suo sogno, il percorso intrapreso nel mondo della recitazione gli ha permesso di conquistare numerose soddisfazioni guadagnandosi un incredibile successo non solo in Italia, ma a livello internazionale.