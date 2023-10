Raoul Bova nei suoi vecchi film: com’era l’attore da giovanissimo e com’è cambiato nel tempo

Com’era Raoul Bova da giovane? Sul web sono apparse alcune immagini che lo ritraggono agli esordi della sua carriera.

Quello di Raoul Bova è senza ombra di dubbio uno dei volti più celebri dello spettacolo italiano. Nel corso degli anni la sua fama è cresciuta sempre di più, grazie non solo ai film ma anche alle serie tv che lo hanno visto come protagonista. Oggi tutti lo conoscono non solo per il talento incredibile ma anche per il fascino che da sempre lo contraddistingue e che lo ha reso un vero sex symbol negli anni ’90.

Con il tempo Raoul Bova si è affermato come uno degli attori più amati in assoluto, richiestissimo dai maggiori registi italiani e non solo. Nel corso degli anni, infatti, l’artista romano ha lavorato al fianco di grandi nomi come Carlo Vanzina, Pupi Avati, Giuseppe Tornatore, ma anche Ferzan Özpetek, Paul W. S. Anderson, Ella Lemhagen e tanti altri ancora.

Oggi tutti conoscono Raoul Bova non solo per i suoi strepitosi successi professionali ma anche per la fama di cui gode come personaggio pubblico a tutti gli effetti. Molto amato anche sul web, proprio qui sono apparse alcune immagini che risalgono al passato e che raffigurano Bova quando era giovanissimo. Impossibile non riconoscere lo splendido ragazzo che oggi è diventato uno dei maggiori attori italiani, ecco com’era.

Raoul Bova, com’era da giovane?

Nato a Roma nel 1971, Raoul Bova è diventato famosissimo quando era ancora molto giovane. Dopo aver abbandonato la carriera da nuotatore, il bel Raoul si è buttato a capofitto nella recitazione. Ma gli anni passati in piscina non sono serviti a poco, perché agli inizi della sua carriera e per parecchio tempo Bova ha conservato un fisico che ha fatto innamorare intere generazioni.

Negli anni l’attore romano ha preso parte a diverse produzioni, tutte di successo, tanto al cinema quanto sul piccolo schermo. La sua carriera da attore inizia nel 1992, a soli 21 anni. All’epoca il fascinoso Raoul aveva lunghi capelli scuri e uno sguardo magnetico che conserva ancora oggi. Con il passare del tempo il look dell’attore ha subito non poche modifiche e oggi, all’età di 52 anni, rimane uno degli attori più amati in assoluto.

Eppure Bova non è noto solo per i suoi successi professionali. Nel tempo l’attore ha fatto parlare di sé anche per quanto riguarda la sua vita privata. Oggi l’attore romano è legato alla collega spagnola Rocìo Munoz Morales, conosciuta sul set di Immaturi- Il viaggio. Dal loro amore sono nate due splendide bambine: Luna e Alma. Ma l’attore romano aveva già un matrimonio alle spalle, quello con Chiara Giordano. Da lei Bova ha avuto i due figli maschi: Alessandro Leon e Francesco.