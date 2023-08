Rallentare l’invecchiamento e allungare la vita: i benefici di questi 10 alimenti

Rallentare l’invecchiamento allungare la vita non è così impossibile come molti potrebbero pensare. Basta avere qualche accortezza in più nella propria dieta.

Avere una vita lunga e, perché no, senza grandi problemi, di salute e non solo, può essere il sogno di molti, anche se non sempre facilmente raggiungibile. Fare prevenzione e sottoporsi a controlli periodici rappresenta il metodo migliore per sapere se si è in buona salute, ma tra i desideri di tante persone non può che esserci anche quello di rallentare l’invecchiamento e allungare la vita, possibilmente senza ricorrere a interventi chirurgici.

Non tutti lo sanno, ma un aiuto importante per far sì che questo possa accadere può arrivare dalla dieta. Ci sono infatti degli alimenti (alcuni fanno già parte della nostra dieta quotidiana o quasi) che possono rivelarsi davvero efficaci. Aumentarne le quantità potrebbe rivelarsi provvidenziale.

Rallentare l’invecchiamento e allungare la vita: ora puoi farlo

Si sottolinea spesso come avere una dieta equilibrata, che garantisca al corpo tutti gli elementi di cui ha bisogno sia il primo metodo da utilizzare per essere in buona salute. Si tratta però di un sistema altrettanto efficace per chi desidera rallentare l’invecchiamento e allungare la propria vita, a condizione di mangiare con costanza alcuni alimenti ben precisi. Niente paura, molti di questi sono amati da tutti, quindi non ci sarà il bisogno di fare molti sacrifici.

Fondamentali allo scopo sono gli agrumi e i limoni in modo particolare, grazie alla presenza della naringenina, che ha proprietà anti-ossidante. In tanti consigliano di bere ogni mattina un limone spremuto con acqua tiepida (a stomaco vuoto) proprio per evitare la comparsa delle rughe.

Un altro ingrediente insospettabile ma di cui tanti non possono fare a meno è il cacao, apprezzato per la presenza dei polifenoli, che si rivelano fondamentali per combattere diverse malattie degenerative come l’Alzheimer. Ancora meglio se si sceglie il cioccolato fondente, che riduce lo stress ossidativo.

Mandorle, pistacchi, nocciole, noci e anacardi, ma un po’ tutta la frutta secca sono ideali quando si ha un buco nello stomaco da colmare, ma anche per la presenzadi vitamine, antiossidanti e acidi grassi sani, oltre che per la sua azione antinfiammatoria.

Con il passare degli anni diminuisce la produzione di collagente, che può però essere integrato attraverso il melograno, apprezzabile anche per il contenuto di vitamina C e punicalagine, un’antiossidante naturale che contrasta l’invecchiamento. Tra le bevande più adatte allo scopo c’è il thè matcha, che ha anche proprietà drenanti e disintossicanti.

Le verdure, come tutti sappiamo, sono fondamentali, ma se si vuole apparire più giovani sono consigliati spinaci, broccoli e pomodori, utili anche per rafforzare le ossa oltre che per rendere più elastici i tessuti.

Troppo alcol ovviamente non fa bene, ma un bicchiere di vino rosso al giorno aiuta a migliorare lo stato della pelle. Le carote, invece, non dovrebbero mai mancare perché rendono più liscia la pelle, oltre a preservare la salute di pelle, cuore e occhi. Tantissimi hanno poi imparato ad apprezzare l’avocado, anche come stuzzichino, raccomandato per la presenza di vitamina A, vitamina E, sali minerali e omega 3.

Mai dimenticare di fare questo

La scekta dei cibi giusti per rallentare l’invecchiamento e allungare la vita è quindi indispensabile, ma lo è altrettanto affiancare a questo alcuni semplici comportamenti che possono risultare banali, ma che non lo sono per niente.

E’ innanzitutto fondamentale bere almeno 1.5-2 litri di acqua al giorno, utile per drenare, oltre che per rimuovere tossine e scorie metaboliche e trasportare i nutrienti al cervello. Questa è fondamentale sempre, ma a maggior ragione quando fa caldo e c’è il rischio di restare disidratati.

Attenzione però anche al modo in cui si beve, meglio farlo lentamente e a piccoli sorsi, piuttosto che tutto d’un fiato.

Sono da sconsigliare e abbuffate, meglio piccoli pasti a orari regolari con la presenza di carboidrati, proteine magre e vegetali che stimolano la produzione di ormoni anti-età.