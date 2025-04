Come raccontare la tua Pasqua su Instagram con stile (e zero sbatti)

La Pasqua è giunta al termine, durante la giornata di pasquetta potresti avere il desiderio di raccontare alla tua community come stanno andando questi giorni di festa. Se hai un profilo social che utilizzi come diario personale, probabilmente stai cercando delle idee per raccontare la Pasqua su Instagram con stile e zero sbatti.

Ecco, quindi, alcune idee da condividere sul tuo profilo Instagram!

Come raccontare la Pasqua su Instagram in poche e semplici mosse

Sono tante le idee da condividere sui social per raccontare come hai trascorso la Pasqua. Basta davvero poco per coinvolgere la propria community e ricevere likes e commenti!

Una delle idee più belle riguarda la tavola apparecchiata: se hai apparecchiato la tavola a tema o semplicemente c’erano degli antipasti scenografici, probabilmente hai qualche foto sul telefono che puoi modificare leggermente e condividerla sul tuo profilo Instagram.

Oltre alla tavola, se hai un centrotavola a tema pasquale, poi fotografarlo e scrivere una didascalia in cui racconti come aver passato le feste con amici e/o parenti. Puoi trasformare una foto in un racconto di diario personale!

Un’altra idea molto bella riguarda le uova di Pasqua che hai ricevuto: fotografale e pubblicale sul social mentre le scarti per scoprire la sorpresa al loro interno. Potrebbe diventare un ottimo reel nonostante la sua semplicità! Rendilo più creativo con effetti e scritte varie, vedrai che otterrai numerosi “mi piace“.

Di seguito un’altra idea originale zero sbatti: prendi delle foto che hai scattato durante il giorno e crea un mini video, registra un voice over in cui racconti la Pasqua e uscirà fuori qualcosa di personale, semplice ma piacevole da guardare.

Se, invece, hai colorato delle uova sode per la Pasqua e sono state conservate, potresti fotografarle con il tuo smartphone e pubblicare la foto sul tuo profilo Instagram. Basta davvero poco per raccontare la propria giornata sul profilo Instagram!

Per raccontare il tuo giorno di festa, puoi anche tirare fuori una foto vecchia e condividerla per raccontare le tradizioni della tua famiglia e come, ancora oggi, vengono tramandate di generazione in generazione.

Un’altra idea zero sbatti? Prendere una foto dal web con una frase di Pasqua e condividerla con una didascalia personale. Il tuo racconto verrà comunque letto!