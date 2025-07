La quinoa con le verdure la prepari in poche mosse: sarà il tuo piatto preferito dell’estate

Come preparare un piatto leggero, fresco e ideale da portare anche in spiaggia? La ricetta della quinoa con le verdure sta conquistando l’attenzione del web: è un’idea che si prepara in poco tempo e può essere conservata in frigorifero per diversi giorni.

Quinoa con verdure, la ricetta facile e veloce della domenica

Se non hai la minima idea di cosa mangiare oggi a cena o semplicemente stai pensando ai tuoi pranzi da portare in ufficio questa settimana, prova la quinoa con le verdure.

La ricetta si prepara con estrema felicità e può essere personalizzata in tanti modi differenti, ecco come!

Qui sotto troverai le dosi per circa 3 persone, in alternativa ti consigliamo di suddividere la quinoa in porzioni e congelarla con tutte le verdure. In questo modo avrai il piatto pronto da scongelare e mangiare in men che non si dica!

Ingredienti

250 gr di quinoa

1 melanzana

2 zucchine

1 peperone

10 pomodorini

1/2 cipolla

5 foglie di basilico

sale

pepe

olio extra vergine di oliva

Procedimento

La prima cosa da fare è preparare la quinoa, quindi porta a bollore l’acqua in una pentola e lascia cuocere la quinoa per il tempo richiesto. Lava le verdure sotto l’acqua corrente, poi asciugale con uno strofinaccio. Prendi le zucchine, privale delle due estremità e taglia a dadini. Dividi il peperone a metà e privalo dei filamenti interni e dei semini, quindi taglialo a tocchetti. Effettua lo stesso procedimento con la melanzana. Dopo aver asciugato con cura i pomodorini, dovrai tagliarli in 4 e unirli al resto degli ingredienti. Trita le foglie di basilico e mettile da parte. Sminuzza la cipolla, quindi lasciala rosolare in padella per qualche istante con l’olio extra vergine di oliva. Aggiungi tutte le verdure, lascia rosolare per qualche minuto, poi copri con un bicchiere d’acqua. Posiziona il coperchio sulla padella, abbassa la fiamma e lascia cuocere per circa 10 – 15 minuti mescolando di tanto in tanto. Scopri e lascia evaporare l’acqua rimasta. Quando le verdure risulteranno ben cotte, aggiungi la quinoa e amalgama per bene. A questo punto ti consigliamo di arricchire il piatto con dei legumi, ceci e fagioli andranno più che bene. In questo modo otterrai un piatto unico sano ed equilibrato! Gusta la tua quinoa con verdure sia calda che fredda.

In poche mosse puoi portare in tavola un piatto unico ben equilibrato, perfetto per chi segue una sana alimentazione o sta cercando di rimettersi in forma. Per chi non ne fosse a conoscenza, la quinoa vanta innumerevoli proprietà nutritive!