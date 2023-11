Qui è una giovane mamma, la figlia è una conduttrice famosa. La somiglianza lascia a bocca aperta

Riconoscete questa donna? E’ la madre di una famosa conduttrice quando era molto giovane e tiene in braccio sua figlia.

La donna nella fotografia è la madre di una conduttrice molto famosa. In questa foto era molto giovane ed era da poco nata la figlia. L’immagine è dolcissima e chi conosce la figlia famosa avrà sicuramente riconosciuto anche lei.

Del resto anche se il tempo è passato parliamo di una donna che si porta davvero bene la sua età. La figlia è da poco diventata madre ed è subito tornata a lavoro. Capito di chi si tratta?

Chi è la donna in questa foto: la madre della famosa conduttrice

La donna in foto è Ofelia, la madre di Diletta Leotta. La conduttrice di DAZN è legatissima a lei e ha condiviso questo scatto per farle gli auguri di compleanno. Nella dedica, infatti, ha scritto: “Tanti auguri alla più forte e dolce madre e nonna“.

Nella foto c’è lei quando aveva qualche mese in più della sua bambina, Aria, nata lo scorso 16 agosto nel giorno del compleanno della conduttrice. In quell’occasione mamma Ofelia, che vive a Catania, è corsa a Milano per stare vicino alla figlia ed è rimasta accanto a lei anche nel periodo che ha preceduto la nascita della nipotina.

Madre e figlia sono davvero molto legate e Diletta non perde occasione per raccontarlo. Recentemente la Leotta è stata bersagliata da una serie di attacchi sui social. L a conduttrice di DAZN aveva condiviso alcune immagini in cui cullava la sua bambina a casa. Per l’occasione ha sfoggiato una mini tutina aderente arancione che, a detta di molti utenti, non sarebbe stato l’outfit ideale e dunque, la neomamma voleva solo mettersi in mostra e far vedere la forma fisica ritrovata a poco tempo dal parto.

Ma non sono questi gli unici attacchi che ha ricevuto Diletta Leotta da quando è diventata madre. La conduttrice di DAZN è stata bersagliata dopo aver detto che sarebbe tornata subito a lavoro, cosa cui non avrebbe mai rinunciato. In quell’occasione molte madri si sono mobilitate nelle critiche, accusando la Leotta di essere fortunata perché ha a disposizione le tate cui lasciare la sua piccolina e poter quindi tornare a lavoro.

Insomma una serie di polemiche che non danno tregua a Diletta Leotta. La neomamma non risponde mai agli attacchi, sa che purtroppo è l’altro lato della medaglia di essere un personaggio in vista come lei.