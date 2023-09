Questo accessorio per la sicurezza in macchina dei bambini in realtà è pericoloso: il pediatra lancia l’allarme

Trasportare i bambini, soprattutto neonati, in auto richiede massima attenzione e la scelta di prodotti adeguati e a norma.

Online si trovano oggetti che vengono venduti con l’intento di migliorare la loro seduta e il posizionamento ma si rivelano essere solo pericolosi e soprattutto rischiosi per la salute del piccolo. Risulta quindi fondamentale non solo seguire le indicazioni di base e quelle diffuse a livello nazionale dai medici ma evitare fai da te o idee alternative che possono mettere a rischio la vita del bambino.

Ci sono linee guida apposite su come posizionare il bambino in base all’età, se queste vengono seguite scrupolosamente il piccolo può viaggiare sereno e senza alcun problema per la salute e la stabilità.

Accessorio per la sicurezza in auto: quale non va mai utilizzato

Sul web si trovano facilmente rimedi e soluzioni che vengono venduti anche per i bambini e che sono alternative o promettono di risolvere questioni di ordine quotidiano. Tra questi ci sono alcuni oggetti destinati ai neonati come le cinturine che si applicano alla testa del neonato quando viaggia all’interno della vettura.

Queste sono colorate, graziose e hanno come obiettivo quello di fermare la testa del piccolo durante la guida, quindi di bloccare il bambino affinché non ciondoli con il capo. Come specificato dal pediatra Claudio Olivieri questi strumenti non sono idonei e rischiano di essere pericolosi perché vanno a bloccare il movimento del capo e quindi in caso di incidente possono determinare dei danni anche ingenti alla colonna vertebrale del piccolo.

In realtà se la seduta del bambino è corretta, anche se la testa si muove non è un problema, questo sarà inclinato nel modo giusto senza subire pericoli. Se invece si nota un’alterazione del movimento, vuol dire che il posizionamento non è corretto, quindi questo aiuta anche il genitore a capire che c’è qualcosa che non va bene. Assolutamente non va mai bloccata la testa né utilizzati strumenti che non sono consigliati dai medici e che non sono stati approvati per la commercializzazione o la sicurezza.

La cosa fondamentale è conoscere le indicazioni su come posizionare il bambino e cosa fare in base alla sua età. Fino ai 15 mesi infatti il piccolo va adagiato nell’ovetto in posizione contraria rispetto al senso di marcia. Non avrà una seduta vera e propria ma sarà inclinato così da favorire la sua corretta postura anche durante il viaggio, solo successivamente il bambino sarà collocato nel senso di marcia e con uno strumento diverso che offra la possibilità di stare seduti. Le cinture vanno allacciate correttamente e soprattutto in inverno non vanno sistemate con la giacca, il bambino deve essere privato degli indumenti superficiali.