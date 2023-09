Sono sicure le fasce reggitesta per i bambini? Quello che dice l’esperto

Sono sicure le fasce reggitesta per i bambini? Analizzeremo le possibili problematiche e i consigli che suggerisce l’esperto.

Quando si tratta di garantire la sicurezza dei bambini in auto, ci sono molte cose da tenere in considerazione. Una di queste è l’uso delle fasce reggitesta, che sono state oggetto di dibattito tra i genitori e gli esperti Pediatri e Chirugi. Ma cosa dice l’esperto in merito?

Le fasce reggitesta, sono sicure?

Secondo l’esperto Chirurgo Pediatrico, l’uso delle fasce reggitesta per i bambini può essere pericoloso e persino dannoso. Questi dispositivi, che vengono fissati alla parte superiore del sedile dell’auto e avvolgono la parte posteriore della testa del bambino, sono stati commercializzati come un modo per prevenire che la testa del bambino si muova troppo durante il sonno o in caso di frenate improvvise. Tuttavia, gli esperti mettono in guardia contro l’uso di tali fasce.

Le fasce reggitesta possono causare gravi lesioni cerebrali in caso di incidenti stradali. Quando il corpo dell’auto subisce una brusca decelerazione, come accade durante un incidente, la testa del bambino potrebbe essere trattenuta dalla fascia in modo innaturale, mentre il corpo continua a muoversi. Questo può mettere una tensione eccessiva sul collo e la colonna vertebrale del bambino, aumentando il rischio di lesioni gravi, tra cui danni al collo e al cervello.

Come sistemare in sicurezza il bambino in auto

Invece di utilizzare le fasce reggitesta, l’esperto raccomanda un approccio più sicuro e che garantisce la protezione totale, per assicurare la sicurezza del bambino in auto. Innanzitutto, è fondamentale utilizzare sempre un seggiolino auto adatto all’età, al peso e all’altezza del bambino. Questi seggiolini sono progettati per proteggere il bambino in caso di incidente, fornendo un sostegno adeguato per la testa, il collo e la colonna vertebrale.

Inoltre, è essenziale assicurarsi che il seggiolino auto sia correttamente installato e ancorato al sedile dell’auto. Molte collisioni si verificano a causa di seggiolini mal installati. Assicuratevi sempre di regolare il poggiatesta, che il seggiolino sia correttamente inclinato e che la cintura sia ben allacciata e stretta al punto giusto al corpo del bambino, quindi, in inverno, togliete il giubbotto che potrebbe creare una barriera inutile e pericolosa.

Le fasce reggitesta per i bambini non sono considerate sicure. Esistono alternative migliori, come i seggiolini auto adeguati e l’uso corretto delle cinture di sicurezza. La sicurezza dei bambini è una priorità assoluta, quindi è importante seguire le linee guida degli esperti per assicurarsi che viaggino in modo sicuro e protetto in ogni momento.