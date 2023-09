Queste piastre per capelli sono perfetti per un effetto liscio impeccabile

Avere una o più piastre per capelli in casa è fondamentale per molte donne, è bene però scegliere con cognizione il prodotto che si decide di acquistare.

Avere una chioma ben curata è fondamentale per tantissime donne, soprattutto chi cerca di farli crescere da tempo e vuole ridurre la possibilità che possano formarsi doppie punte. Questo sono certamente segno di trascuratezza, oltre che poco belle da vedere, anche se c’è chi desidererebbe evitare di eliminarle attraverso il taglio, soluzione che permette una soluzione drastica e duratura almeno per un periodo.

L’idea di averli lisci rappresenta però il sogno di molte, anche se non facilmente raggiungibile da tutte, almeno non in modo naturale. Alcune, infatti, si ritrovano costrette a dover ricorrere alle piastre per capelli, soprattutto se li hanno mossi o ricci o, peggio ancora tendenti al crespo. In quest’ultimo caso fare a meno di questo importante accessorio è praticamente impossibile.

Le piastre per capelli sono fondamentali per molte donne

Avere una piega simile a quella del parrucchiere a casa per molte è praticamente un miraggio, non solo perché possono non avere molta manualità, ma anche perché in alcuni casi la chioma può essere difficile da gestire. Le piastre per capelli rappresentano così lo strumento ideale per tenerla a bada, anche se in alcuni casi possono essere necessarie più passaggi.

Mettere da parte una cifra ad hoc per acquistarne una può essere quindi inevitabile, nonostante questa possa richiedere per alcuni un sacrificio non da poco. L’ideale sarebbe comunque puntare su un modello professionale, che può avere un costo maggiore sul momento, ma che può durare a lungo e garantire un buon risultato finale. La scelta sul mercato fortunatamente non manca, basta avere le idee chiare su quello di cui si ha bisogno, oltre che sul budget a disposizione.

Una delle ultime novità in commercio potrebbe fare al caso di tutti, la GHD Duet Style, che si distingue per la capacità di svolgere una duplice operazione, asciugare e stirare il capello in una volta sola. Il risparmio di tempo è quindi assicurato, ma anche quello di corrente, visto che non si ha la necessità di ricorrere al phon. Al termine si può procedere con la funzione “shine shot”, che rende i capelli più luminosi.

Da non trascurare anche la versione a vapore targata Babyliss, che ha ideato la Steam Lustre, ideale per non rovinare la chioma durante il suo utilizzo. Il vapore è pensato per idratare mentre si effettua la stiratura, mentre il sistema di riscaldamento Advanced Ceramics garantisce un rapido recupero del calore. A differenza dell’altra, questa è arrotondata, permette quindi se lo si desidera anche di creare una piega mossa.

La più costosa in assoluto è invece la Dyson Corrale, adatta a tutte le lunghezze e con tre impostazioni di calore, in modo tale da evitare di scottare il cuoio capelluto. Inoltre è wireless, può quindi essere portata con sé ovunque per utilizzarla senza bisogno della corrente.

Davvero innovativa è invece la The Tress Press Digital Styling Iron di Drybar, che è a infrarossi e in grado di lisciare, arricciare e ondulare anche i capelli più spessi.

Attenzione a come la si usa

La piastra per capelli può essere davvero comoda, ma è importante utilizzarla nel modo corretto se non si vogliono creare danni alla chioma. Attenzione innanzitutto ai prodotti che precedono lo styling, che non devono appesantire eccessivamente. Non si deve comunque mai dimenticare il termoprotettore, che protegge dal calore eccessivo causato da phon e piastra. Grazie a questo si riduce il rischio di doppie punte e capelli secchi.

Nonostante possa sembrare comodo, non si dovrebbe mai impostare la piastra con la massima temperatura, il rischio di bruciatura è dietro l’angolo. E’ infine importante anche pettinare prima di passare la piastra, in modo tale da eliminare eventuali nodi ed evitare una caduta eccessiva.