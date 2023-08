Capelli biondi e splendenti come dal parrucchiere: bastano questi ingredienti naturali

Scopri il segreto naturale per capelli biondi e splendenti. Un look da parrucchiere senza rischi chimici, con un trucco speciale per un risultato super luminoso.

Raggiungi il look biondo e splendente da sogno, proprio come dopo una visita dal parrucchiere, senza dover ricorrere a prodotti chimici dannosi. Scopri il segreto di una chioma luminosa utilizzando solo ingredienti naturali. Basta guardare nella tua cucina per trovare gli ingredienti naturali perfetti per dare nuova vita ai tuoi capelli scuri.

Limone e cannella saranno i protagonisti di questo trattamento, insieme a un ingegnoso trucco per evitare l’effetto parrucca. Una delle principali preoccupazioni quando si prova una nuova tonalità di capelli infatti è l’effetto parrucca. Ma qui c’è il trucco per evitare questo rischio: lascia intatte le radici scure. In questo modo, il colore dei tuoi capelli si sfumerà in modo naturale e armonioso, mantenendo un look autentico e convincente.

Capelli biondi splendenti con limone e cannella

Immagina di dare una svolta alla tua chioma scura e trasformarla in una cascata di capelli biondi e lucenti. Non c’è bisogno di correre dal parrucchiere o di rischiare di danneggiare i tuoi capelli con prodotti chimici. La combinazione di limone e cannella può fare miracoli e regalarti un biondo naturale e radioso. Questi ingredienti non solo schiariranno delicatamente i capelli, ma li renderanno anche setosi e lucenti.

Ecco come procedere:

Spremi alcuni limoni per ottenere il succo. Il limone ha proprietà schiarenti naturali grazie all’acido citrico, che può contribuire a schiarire i capelli.

alcuni per ottenere il succo. Il limone ha grazie all’acido citrico, che può contribuire a schiarire i capelli. Mescola il succo di limone con una quantità sufficiente di cannella in polvere fino a ottenere una pasta omogenea . La cannella può aiutare a ravvivare il colore e dare ai capelli una tonalità calda.

con una quantità sufficiente di in polvere fino a ottenere una . La cannella può aiutare a il e dare ai capelli una tonalità calda. Seguendo il trucco suggerito, evita di applicare la miscela di limone e cannella sulle radici dei capelli. Lascia pochi centimetri di radici scure, in modo che abbiano ancora la tinta abbinata alle sopracciglia.

di la miscela di limone e cannella sulle dei Lascia pochi centimetri di radici scure, in modo che abbiano ancora la tinta abbinata alle sopracciglia. Una volta applicata la miscela, esci all’ aria aperta o siediti sotto il sole per esporre i capelli alla luce solare naturale. La combinazione di limone e luce solare può aiutare a schiarire ulteriormente i capelli.

all’ o siediti sotto il sole per esporre i capelli alla luce solare naturale. La combinazione di limone e luce solare può aiutare a schiarire ulteriormente i capelli. Lascia agire la miscela per almeno 30 minuti e risciacqua i capelli abbondantemente con acqua tiepida.

la miscela per almeno e i capelli abbondantemente con acqua tiepida. A decolorazione naturale con limone può seccare i capelli, quindi è importante idratare adeguatamente i capelli dopo il trattamento. Puoi utilizzare un buon balsamo o una maschera per capelli.

Niente più costosi trattamenti dal parrucchiere o l’utilizzo di prodotti chimici aggressivi. Con un tocco di limone e una spruzzata di cannella, sarai sulla strada per ottenere quel biondo lucente che hai sempre desiderato.