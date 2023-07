Quanto si può indossare un reggiseno prima di metterlo a lavare? Cosa si rischia se si aspetta troppo tempo

Il reggiseno è un indumento abituale della biancheria femminile. Quanto tempo si può indossare prima di lavarlo? Parola agli esperti.

Ce ne sono di ogni forma, tipologia, taglia, colore e modello. Il reggiseno è, per la maggior parte delle donne, un capo di biancheria irrinunciabile. Fondamentale, ovviamente, è fare la scelta giusta, che si adatti al tipo di seno ma anche all’occasione. Oggi ne abbiamo a disposizione davvero un’infinità, pensati anche per lo sport o le occasioni speciali. Un dubbio comune a molte, però, riguarda il lavaggio. Quanto tempo si può indossare prima di dover essere igienizzato? Ecco l’opinione degli esperti.

A contatto diretto con la pelle, è facile comprendere che sul tessuto si accumulino sudore, pelle morta, peli e così via. Per molte di noi, toglierlo a fine giornata è una sorta di “liberazione”. Eppure non tutti i giorni finisce nel cesto della biancheria, poiché siamo convinte che non sia necessario un lavaggio quotidiano, a differenze di altri capi. Sarà vero?

Ogni quanto occorre lavare il reggiseno che si indossa? Cosa dicono gli esperti

Molto può dipendere, ovviamente, anche dalla stagione. Sappiamo tutti che, in estate, col caldo, si tende a sudare di più e di conseguenza anche indumenti, così come le lenzuola, vengono sostituiti più frequentemente. In linea generale, però, pare che ci sia una cadenza da rispettare per quanto riguardi il reggiseno che ci mette al riparo da eventuali problemi a lungo andare.

Sembra che l’ideale sia indossare il reggiseno per un massimo di tre giorni prima di lavarlo. Questo significa che al terzo giorno, una volta tolto, dovrà finire nel cesto della biancheria sporca. Il motivo è proprio il contatto diretto con la pelle e l’assorbimento di tutte quelle sostanze a cui accennavamo prima (sudore, cellule morte) che, impregnandosi nella stoffa, favoriscono l’ambiente ideale per il proliferare dei batteri.

Se non laviamo il reggiseno almeno una volta ogni tre giorni di utilizzo, rischiamo che quei batteri finiscano di nuovo sulla pelle e possano poi generare fastidiose irritazioni, ma anche infezioni. Rispettando invece la cadenza consigliata e avendo cura della nostra igiene personale, non avremo di che preoccuparci.

Allo stesso tempo, pare occorra fare attenzione anche a lavare il reggiseno “troppo spesso”, ogni giorno. Il motivo sta nel fatto che, in questo modo, il tessuto si danneggia facilmente. Per chi proprio non vuole rinunciare a dargli una “rinfrescata” quotidiana, sarebbe consigliabile procedere con un lavaggio a mano e non in lavatrice e usando detergenti ecologici e delicati.