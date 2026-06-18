Quanti costumi portare in vacanza, la risposta non è “uno per ogni giorno”

La domanda che ogni estate assale chi prepara la valigia è sempre la stessa: quanti costumi da bagno devo portare? La risposta spontanea è “uno per ogni giorno”, ma è l’errore più costoso in termini di spazio e peso. Portare sei costumi per una settimana significa occupare mezzo trolley e, nella pratica, usarne al massimo tre.

Il numero ideale, per qualsiasi durata della vacanza, è tre costumi. Non uno, non dieci. Tre. La ragione è pratica: uno si indossa, uno si asciuga, uno è di scorta. In questo modo hai sempre un costume asciutto a disposizione, anche se il primo non si è asciugato abbastanza o se il secondo è ancora bagnato.

Con tre costumi, la rotazione è perfetta e la valigia non pesa più del necessario. L’errore più comune è pensare che il costume si asciughi in fretta al sole. Non sempre è vero: i tessuti sintetici trattengono l’umidità più a lungo del cotone, e se il tempo è nuvoloso o umido, un costume può impiegare 24 ore ad asciugarsi.

Come scegliere i tre modelli: uno per il mare, uno per la piscina, uno per l’aperitivo

Non basta portare tre costumi uguali: ognuno deve avere una funzione diversa. Il primo è il costume da mare, quello che userai per fare il bagno in spiaggia: meglio un bikini o un costume intero comodo, con tessuto resistente al sale e alla sabbia. Il secondo è il costume per la piscina: spesso più elegante, magari con dettagli come laccetti o scollature particolari, resistente al cloro.

Il terzo è il costume da “dopo spiaggia“, quello che puoi indossare per un aperitivo al tramonto o per una cena informale: spesso un costume intero più coprente o un bikini con copricostume abbinato. I colori? Meglio variare: un nero o blu scuro (sempre elegante), un colore vivace (che sta bene con l’abbronzatura) e un fantasia o un bianco (perfetto per la sera). In questo modo, ogni occasione ha il suo costume. L’errore più comune è portare tre costumi dello stesso colore o dello stesso stile: si finisce per usarne sempre uno e gli altri restano in valigia.

La gestione pratica: come asciugarli in fretta e come riporli in valigia

Il trucco per far durare i tre costumi e averli sempre pronti non è solo il numero, ma la gestione. Dopo ogni utilizzo, sciacqua il costume in acqua dolce (per rimuovere sale e cloro) e strizzalo delicatamente, senza torcerlo. Avvolgilo in un asciugamano pulito e premi per assorbire l’umidità in eccesso: così si asciugherà in metà tempo. In valigia, arrotola i costumi invece di piegarli: occupano meno spazio e non si sgualciscono. Se hai solo un costume asciutto e devi uscire, usa un phon a temperatura bassa per asciugarlo velocemente (ma non troppo, per non danneggiare i tessuti).

Con tre costumi, la vacanza è salva: non dovrai mai indossare un costume bagnato o umido, e la valigia non peserà come un macigno. La regola pratica è: tre è il numero perfetto. Più di tre è eccesso, meno di tre è rischiare. E l’estate, si sa, è la stagione della leggerezza. Anche nei costumi.