Quali sono i benefici sul comportamento dei bimbi che hanno dei fratelli in casa: cosa dice la scienza

Avere un fratello cambia la vita e ci sono diversi effetti benefici comprovati dalla scienza in grado di la differenza nella propria quotidianità.

La scienza si è occupata a lungo del fenomeno fratelli per comprendere le differenze, i benefici e le curiosità che interessano le persone che hanno un parente così stretto. Si cresce insieme, si fanno esperienze, e si litiga. Tutto sembra, però, convergere verso un grande beneficio per tutti.

Quando sin da bambini si condivide, si impara ad essere persone migliori ed è per questo che le analisi sui fratelli sono state condotte sui più piccoli ma anche sugli over 80 per capire i cambiamenti affrontati nel corso della vita, quali aspetti vengono incentivati e quali invece si perdono.

Fratelli: i grandi benefici sul comportamento

Secondo le analisi condotte non conta molto l’ordine di nascita. È stata smontata l’idea per cui i primogeniti sarebbero più coscienziosi mentre i secondi più ribelli. In realtà gli studi hanno appurato in primo luogo che avere un fratello o una sorella è un beneficio per la propria esistenza: potrebbe sembrare scontato ma non lo è, infatti ci sono diverse prove scientifiche a sostegno di quella che era solo un’ipotesi.

È la persona con cui viviamo la relazione sentimentale più lunga della vita. L’amore arriva più tardi, i genitori ad un certo punto purtroppo ci lasciano e, perciò, l’unico legame che dura in eterno è proprio quello con il fratello o la sorella.

Anche se non ci si frequenta tutti i giorni in età adulta come prevedibile, in ogni caso è presente un legame speciale. Si tratta di una situazione così importante da risultare capace di poter allungare la durata della propria esistenza. Secondo la scienza, infatti, coloro che hanno un fratello vivono in media almeno due anni in più.

Se le relazioni sociali, come affermato dalla North Cartolina University, ci allungano la vita di sette anni, in questo caso se ne aggiungono altri due. La cura reciproca, l’affetto, l’unione generano un certo benessere. Inoltre questo legame rende le persone più generose ed empatiche. Più fratelli si hanno e più si impara sin dalla tenera età a rapportarsi con gli altri, con le differenze e le peculiarità di ognuno.

Si impara a capire meglio le persone e a tollerare di più gli altri, anche quando ci sono differenze che sembrano altrimenti insormontabili. Secondo gli studi, coloro che hanno un fratello sono tendenzialmente meno inclini a divorziare, sviluppano relazioni più profonde e strutturate e sono anche più abituati ad offrire sostegno nei momenti difficili per gli altri.

La cosa sorprendente, viste le indagini anche sugli anziani, è che questo sviluppo comunitario non cambia mai. Passano gli anni, cambiano le situazioni, la vita divide ma quello che si apprende da bambini crescendo con un fratello resta per sempre.