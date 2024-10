Pantaloni cargo, le scarpe da abbinare secondo le tendenze

Quali scarpe indossare con i pantaloni cargo? I modelli più in voga del momento per look glamour, pratici e anche chic!

I cargo pants sono senza dubbio i pantaloni più in voga dell’ultimo periodo. Apprezzati sia in estate che nel periodo invernale, i cargo vengono indossati dalle teenager e dalle donne over 30/40 in tantissime occasioni.

Quali scarpe indossare con i pantaloni cargo per rimanere al passo con le tendenze? Stanno bene su una scarpa più sportiva o su una più elegante? Ecco perché questo è un pantalone super versatile da avere assolutamente nel guardaroba!

Le scarpe ideali da indossare con i cargo pants

Anche tu probabilmente ti sarai innamorata di un modello di pantalone cargo da sfoggiare durante il giorno o per una serata con le amiche. Il cargo pants è un capo super versatile in quanto si adatta a qualsiasi tipo di contesto, nonostante all’apparenza possa sembrare un pantalone casual dal tocco sportivo.

Largo e capiente, il pantalone cargo si ispira alla moda anni Novanta in cui ragazzi e ragazze amavano indossare questo tipo di pantalone per uno streetwear incredibilmente glamour.

Un capo indispensabile da avere in ogni guardaroba, se anche tu ne hai un paio e non sai quali scarpe abbinare, ecco le calzature perfette da sfoggiare con i pantaloni cargo!

Sneakers di tendenza

Le scarpe da ginnastica, che siano sportive o più raffinate, donano al look un aspetto casual e di tendenza. Perfette da indossare con i pantaloni cargo, da privilegiare i modelli con la suola più alta così da allungare la figura.

Mocassini per un look sporty chic

Se sei alla ricerca di un look particolare, prova ad abbinare i tuoi cargo pants preferiti con i mocassini. Privilegia la calzatura total black in contrasto con una nuance dorata per mettere in risalto i tuoi pantaloni con gli accessori più in voga del momento.

Décolleté a punta

Incredibile ma vero, i cargo pants, nonostante nascano come pantaloni da lavoro, vengono sempre più apprezzati per un look glamour ed elegante. L’abbinamento con décolleté a punta ti permette di ottenere un outfit originale, creativo e alla moda. Un abbigliamento casual con un pizzico di eleganza da sfoggiare in ogni occasione.

Stivaletti Chelsea

Gli stivaletti Chelsea sono un must di stagione, diventati ormai un evergreen dell’autunno inverno possono essere sfoggiati con i cargo pants e un cappotto oversize dalla nuance scura o chiara. Ideale anche per un look da ufficio che non sia troppo elegante!