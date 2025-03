Gonna lunga, le scarpe più belle da indossare questa primavera estate

Le scarpe più belle da indossare sotto la gonna lunga sono proprio loro. Ecco come ottenere dei look primaverili impeccabili!

Un capo d’abbigliamento versatile da sfoggiare in primavera estate, la gonna lunga è una tendenza a cui sarà impossibile rinunciare. Ma quali sono le scarpe da abbinare a una gonna lunga?

Ecco alcuni consigli di stile da seguire per un look primaverile impeccabile!

Quali scarpe indossare con la gonna lunga: 5 look da copiare

Sapere come indossare la gonna lunga per evitare di ottenere un effetto troppo trasandato è fondamentale. Scegli il modello che più si addice al tuo body shape e al tuo stile, dopodiché, in base al look che desideri ottenere, potrai puntare alla calzatura perfetta per l’occasione!

Sneakers di tendenza

Un must classico senza tempo, un paio di sneakers non può sicuramente mancare nel guardaroba primaverile del 2025. Indossarle sotto la gonna lunga le rende ancora più cool, perché non scegliere una scarpa dalla colorazione neutra e delicata?

Ballerine di fantasia

O le ami o le odi, le ballerine sono tornate tra le tendenze della primavera estate. Definite da molti anti femminili, eppure le ballerine sono tra le scarpe più ricercate del momento. I brand e le maison le propongono in una veste più romantica e chic, ecco perché potrai indossarle sotto una gonna lunga questa primavera!

Il modello più desiderato? L’effetto animalier! La calzatura perfetta per un look più sbarazzino ed eccentrico.

Mocassini, chic ma comodi

Desideri rimanere comoda ma allo stesso tempo non vuoi rinunciare all’eleganza? Con i mocassini vai sul sicuro! La calzatura perfetta da sfoggiare sotto una gonna lunga, puoi conferire al look un aspetto più formale indossando una camicia e un blazer cropped.

Classici décolleté

Con il classico tacco décolleté vai sul sicuro, specialmente se sei alla ricerca di un look elegante e formale. La gonna lunga, che sia a tubino o morbida e svasata, si abbina ai tacchi nella loro versione più romantica e neutra.

Mules, protagoniste del look

Un tuffo negli anni Novanta con le scarpe più amate di sempre, le mules sono le famose “ciabatte” eleganti da sfoggiare in qualsiasi occasione. Basse o alte, comode e pratiche, indossare le mules con la gonna lunga ti permette di personalizzare il look come desideri.

Puoi scegliere il classico modello total black oppure le scarpe basse nude per un look più romantico e minimal. A proposito di scarpe basse, non perdere i nostri consigli su come abbinarle per un look chic e comodo!