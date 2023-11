Quali saranno i colori di questo inverno? 6 outfit che spopoleranno nella prossime stagione

L’armadio di quest’inverno sarà dominato da alcuni colori in particolare: ecco gli outfit che devi assolutamente indossare almeno una volta.

L’autunno comincia davvero a farsi sentire e in alcune città italiane aleggia già sentore d’inverno. Ormai manca davvero pochissimo alla stagione più fredda dell’anno e tutte le fashionistas in giro per la penisola si stanno già preparando a sfoggiare i loro look più caldi, ma non per questo meno alla moda!

Come ogni stagione ci sono dei capi e dei modelli più di tendenza rispetto agli altri, che non devono assolutamente mancare nell’armadio, ma un altro elemento sempre importante e da tenere in considerazione è il colore. Il giusto abbinamento di colore può davvero creare l’outfit, a prescindere dal capo indossato, e periodicamente tornano di moda alcuni abbinamenti per ottenere il look più cool della stagione.

I colori dell’inverno che non possono mancare nell’armadio

Quindi adesso basta pensare all’autunno, è il momento di iniziare a pensare alla palette di colori per la stagione fredda, che quest’anno sembra sarà caratterizzata dai soliti neutri ma con un tocco di vivace colore. In passerella abbiamo visto davvero di tutto, ma ci sono alcuni elementi che stanno già particolarmente caratterizzando il guardaroba invernale. Da protagonista lo fa il colore azzurro, il colore freddo per eccellenza ed estremamente elegante che riesce ad abbinarsi benissimo anche ad altri colori.

Per un tocco di eleganza e professionalità non può mancare nell’armadio una bella camicia, ma per quest’inverno meglio togliere la classica, noiosa camicia bianca, e passare alla camicia rossa. Sicuramente un must nel periodo natalizio, da abbinare ad un blazer o un cappotto. E a proposito di cappotti, anche quest’anno ritorna di moda il classico cappotto lungo in lana color cammello, dal fascino senza tempo e che può essere abbinato praticamente su tutto: dalle gonne, agli abiti al più casual jeans. Utile da tenere nell’armadio perché torna di moda praticamente ogni anno.

E sotto al cappotto, invece, cosa indossare? Un bel maglione caldo è l’ideale per combattere il freddo e il migliore è un maglione in lana color burro. Un vero must have invernale che si abbina su tutto grazie al colore estremamente neutro e anche dalle nuance più eleganti rispetto al bianco ottico. Da abbinare assolutamente ad un pantalone grigio, uno dei colori più in voga dell’inverno, oppure ad una gonna color cioccolato. Quest’ultimo è già diventato molto popolare in autunno e si riconferma come il colore perfetto anche per l’inverno.