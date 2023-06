Quali materiali e colori indossare per proteggersi dal caldo: le regole d’oro per non soffrire in estate

L’abbigliamento è fondamentale per combattere il caldo e bisogna fare attenzione a ogni dettaglio, dai materiali ai colori.

Estate e temperature roventi con il caldo che avanza e peggiora ogni anno richiedono sicuramente un intervento preventivo. Se non si può modificare il clima, certamente si può intervenire facendo attenzione ai capi indossati quotidianamente.

Tra le regole d’oro da seguire ci sono da un lato quelle che prendono in considerazione materiali, colori e texture. Mentre dall’altro troviamo i consigli pratici relativi a gioielli e accessori.

Come proteggersi dal caldo: materiali e colori da indossare

Essere eleganti e carine anche d’estate è possibile, questo non vuol dire non dare attenzione alle esigenze del corpo durante la stagione più afosa dell’anno. Il fisico soffre per il calore e bisogna agevolarlo per quanto possibile nel gestire il clima esterno e la temperatura corporea, e anche fare delle scelte che siano volte a unire stile e comfort.

La prima regola è scegliere materiali naturali. Niente di sintetico in estate, meglio lasciare che il corpo possa traspirare quindi sì a lino, canapa e cotone. Questi sono fondamentali per affrontare l’estate perché sono altamente traspiranti ma proteggono bene anche dai raggi solari.

Per quanto riguarda i colori meglio scegliere toni chiari, ad esempio bianco e beige. In questo modo aiuteranno il corpo a non incamerare il caldo durante il giorno. No a vestiti neri, blu, marroni che peggiorano la percezione della temperatura esterna. Vanno bene anche i colori ma sempre delle tinte tenui.

Accessori sì, però attenzione. Non riempitevi di gioielli, cinture e altro, tutti elementi fastidiosi che fanno frizione con il corpo e sono molto antipatici per la pelle. Occhio anche al tipo di materiale che indossate per questi, ad esempio per l’orologio cambiate il cinturino di pelle con qualcosa di tipicamente estivo e traspirante.

In generale poi andrebbero preferiti i capi freschi ma anche larghi e comodi. Quindi niente abitini succinti e stretti che non lasciano traspirare la pelle. Anche quando dovete recarvi in ufficio e avete la necessità di curare il look potete scegliere un look adeguato, come degli abiti lunghi in lino o cotone con cinturine in vista, così da esaltare la femminilità senza per questo soffrire il caldo.

Da evitare anche le scollature e le gambe troppo esposte in quanto spesso la migliore soluzione per non soffrire il caldo non è esporre il corpo ma ripararlo dai raggi. In questo modo, anche se sembra strano, la pelle riesce a gestire molto meglio il clima esterno.