Qual è stato il peggior film del 2023? La risposta per noi è scontata

Si chiude un 2023 che ci ha regalato tanti splendidi film, ma dove ci sono stati anche degli scivoloni. Ma qual è il peggior film dell’anno? Noi la risposta ce l’abbiamo.

Si tratta del primo anno post-Covid dove si è mostrata una tiepida ripresa del settore cinematografico. La gente è tornata al cinema, anche merito di prodotti venduti molto bene e decisamente interessanti. Andiamo a vedere però i film più brutti dell’anno.

2023, i film più brutti dell’anno: Barbie da stroncare

Vogliamo porci su una base differente da quella della critica in generale e dopo i top del 2023 vi mostriamo quelli che invece a nostro avviso sono stati i flop. In cima alla lista tra i film più brutti dell’anno abbiamo voluto mettere Barbie anche per il tanto clamore mediatico suscitato.

Record assoluto di incassi al box office la produzione ha sfruttato due aspetti vincenti. Il primo era legato al portare sullo schermo la bambola più famosa di sempre, il secondo a una campagna di marketing molto aggressiva.

Il film è stato osannato da tutti, ma in maniera del tutto ingiustificata. Truffati da una computer grafica accattivante gli spettatori non si sono resi conto dei potenziali rischi di un film pericoloso soprattutto per gli adolescenti.

Al suo interno veniva lanciato un messaggio artefatto, in grado di screditare a prescindere ogni tipo di uomo a meno che si venisse in contatto con un omosessuale.

L’idea è stata quella, lasciatecelo dire un po’ squallida, di cavalcare l’onda dei tanti casi di violenza contro le donne per lanciare un messaggio di emancipazione femminile.

In realtà, ponendosi così, il film scredita la figura della donna che non ha di certo bisogno di una rivoluzione per dimostrare di essere alla pari dell’uomo.

Winnie The Pooh Sangue e miele

Questo horror, con Winnie The Pooh protagonista malefico era attesissimo. Il basso budget è dato un bel contributo a mostrarci una schifezza indegna.

Sebbene l’idea di partenza potesse avere anche un senso, la realizzazione pietosa e gli stereotipi ripetuti ne fanno del film una tediante attesa dei titoli di coda.

The Creator

The Creator è un film noioso, che cerca di raccontarci un futuro dispotico in situazioni viste e riviste. Gli americani continuano a girare film ad altissimo budget che non portano niente al cinema e puntano solo a fare incassi facili.

Che poi ci riescono, il pubblico si fa attrarre dagli effetti speciali e rimane senza parole anche se non si accorge che sotto sotto c’è solo fuffa e niente di più.