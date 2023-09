Pulire e igienizzare il frigorifero con un solo ingrediente: bastano pochi minuti

Un rimedio infallibile per pulire a fondo il frigorifero? Semplicissimo, bastano pochi minuti e un solo ingrediente per renderlo splendente.

Le pulizie di casa rappresentano un appuntamento doveroso, al fine di rendere l’ambiente lustro e confortevole. Dalle mansioni quotidiane a quelle stagionali, oggi è più piacevole rassettare la propria dimora grazie alle nuove tecnologie – sviluppatesi anche in tale settore. Marchingegni innovativi – ad alte prestazioni – al fine di ottimizzare i tempi e potersi dedicare finalmente alla visione di un bel film sul divano, senza più preoccupazioni. Nonostante il progresso avanzi, tuttora si rivelano comunque infallibili i cosiddetti rimedi della nonna e tanto olio di gomito.

A questo proposito, si voglia consigliare un trucco casalingo, utile a pulire e igienizzare il frigorifero. D’altronde esso è un ambiente nel quale si ripongono alimenti freschi che possono deteriorarsi e inevitabilmente i batteri proliferare. Ma questo metodo segna una svolta nella quotidianità, impiegando un solo ingrediente per un risultato sorprendente. Tutti lo stanno testando – al fine di verificarne l’efficacia – per cui provare per credere.

Pulire il frigorifero? Quel rimedio che necessita di un solo ingrediente: effetto sorprendente

Il frigorifero rientra in quella categoria di elettrodomestici più frequentemente usati. Adibito alla conservazione di alimenti, molto spesso si formano cattivi odori – proprio a causa di ciò che contiene – oppure muffe o ancora batteri, come previamente accennato. Solitamente, se ne consiglia la pulizia una volta al mese per quanto dipenda dalle proprie abitudini e dalle condizioni dell’oggetto in questione. Al fine di risolvere, perciò, il problema alla radice – rendendo quest’ultimo ben pulito e igienizzato – ecco quel trucchetto di cui non si potrà più fare a meno.

Difatti, per una detersione profonda sia dei componenti estraibili – quali scaffali, ripiani e cassetti – sia le pareti interne, si propone l’impiego dell’aceto – nello specifico un bicchiere – versato in una bacinella da 500 ml d’acqua. Naturalmente, risulta fondamentale aver previamente staccato la spina e svuotato il frigorifero dopodiché intingere una spugnetta non abrasiva in questa soluzione e rimuovere lo sporco. Infine, si asciughi con un panno asciutto. Qualora le medesime pareti risultassero particolarmente incrostate, si abbondi con l’aceto e si lasci agire per qualche minuto. A questo punto, si risciacqui solo con acqua e si asciughi nuovamente.

Com’è ormai noto, l’aceto ha un potere sgrassante ma aiuterebbe anche ad eliminare gli odori e profumare l’ambiente. In proposito, è sufficiente aggiungere al bicchiere precedentemente menzionato qualche goccia di olio essenziale – della fragranza che più si preferisce – e posizionarlo in un angolo del frigo. Ebbene – ricordando di effettuare un ricambio settimanale – il risultato è garantito, potendo così avere tale elettrodomestico pulito e funzionante, dalla longeva durata.