Questa parte del frigorifero non viene mai pulita: è un ricettacolo di muffe e batteri che entrano a contatto con gli alimenti

C’è una parte del frigorifero che tutti dimenticano di pulire e nella quale si annidano un’enorme quantità di muffe e batteri.

Tra le faccende domestiche meno piacevoli c’è sicuramente quella della pulizia del frigorifero. Spesso dimentichiamo che questo grande elettrodomestico deve essere regolarmente igienizzato. D’altronde mantenere l’interno ben pulito e in ordine è essenziale per la giusta conservazione degli alimenti, specialmente in questi caldi mesi d’estate. Data la varietà del cibo che conserviamo all’interno del frigo, è importante mantenere l’ambiente sano soprattutto per evitare contaminazioni tra gli alimenti, ad esempio tra le carni crude e le verdure.

Pulire il frigorifero non è una di quelle faccende che possiamo eseguire giornalmente, dato che per una pulizia profonda è necessario rimuovere tutti gli alimenti. Sicuramente il momento migliore è quando il frigo contiene pochi cibi che possono resistere anche un paio d’ore a temperatura ambiente, così da poter essere svuotato facilmente. Nella maggior parte dei frigoriferi i ripiani sono estraibili, il che rende più facile pulirli e liberare spazio per arrivare anche nelle parti più profonde dell’elettrodomestico. Tuttavia c’è sempre una parte che tutti dimentichiamo di pulire nella quale proliferano germi e batteri pericolosi: si tratta delle guarnizioni.

Attenzione alle guarnizioni del frigo: lì si annidano germi e batteri

Le guarnizioni sono quella parte in gomma che si trova su tutto il bordo della porta del frigorifero e servono per isolare l’ambiente interno da quello esterno, impedendo all’aria calda di entrare e di mantenere così continua la bassa temperatura per la conservazione degli alimenti. Nelle guarnizioni si annidano una quantità enorme di polvere, residui, muffe e batteri e spesso ci si dimentica di pulirle adeguatamente. Disinfettarle, in realtà, è semplice ed economico.

È possibile pulirle con pochi e semplici ingredienti che abbiamo a casa: bastano un po’ di acqua ossigenata, bicarbonato, una ciotolina, uno spazzolino e un panno in microfibra. Inoltre è sempre bene indossare un paio di guanti, nonostante acqua ossigenata e bicarbonato non siano ingredienti dannosi per la pelle. Per la pulizia, basta mescolare acqua ossigenata e bicarbonato in modo da formare una pasta, che possiamo sfregare sulle guarnizioni con l’aiuto di un vecchio spazzolino da denti. I due ingredienti hanno elevate proprietà antibatteriche e antifungine e combattono la proliferazione di muffa e batteri. Una volta finito, basta passare un panno umido per togliere i residui di detergente e sporcizia ed il gioco è fatto.