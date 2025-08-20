“Proprio lei no”: bufera in Rai. Milly Carlucci rischia di perdere la sua “stella”

In attesa della prossima stagione di Ballando con le Stelle si sta abbattendo una bufera in Rai e Milly Carlucci rischia di perdere la sua stella.

Ballando con le Stelle è una delle trasmissioni Rai più amate di sempre. Arrivata ormai alla sua 25esima edizione, mancano poche settimane all’inizio della prossima edizione e il cast di stelle che si cimenteranno in pista in vari stili di ballo si sta delineando.

Fra conferme e smentite, sembra però che Milly Carlucci stia per perdere una stella. Negli ultimi giorni infatti si è abbattuta una bufera in Rai. Ecco cosa è successo.

Milly Carlucci rischia di perdere la sua “stella”?

Manca poco alla partenza della 25esima edizione di Ballando con le Stelle e il cast di concorrenti si sta man mano delineando. Sul profilo Instagram della trasmissione sono stati postati i video di alcuni dei partecipanti, vale a dire: Maurizio Ferrini, Andrea Delogu, Martina Colombari, Nancy Brilli, Rosa Chemical, Marcella Bella, Francesca Fialdini e Barbara d’Urso.

A proposito di questi concorrenti, ha voluto dire la sua Guillermo Mariotto, storico giudice della trasmissione (ovviamente confermato anche in quella che partirà a settembre). Fra le pagine de La Stampa, ha voluto esprimere un parere a caldo sul cast della prossima edizione. Ha per esempio dichiarato che prevede scintille tra Barbara d’Urso e Selvaggia Lucarelli.

Su Francesca Fialdini ha ammesso “sembra gelida, ma Ballando potrebbe scongelarla”. Secondo lui Andrea Delogu potrebbe dare del filo da torcere. Su Martina Colombari ha detto semplicemente “carina” mentre su Marcella Bella ha detto “No, ti prego”. Guillermo Mariotto ha invece detto che Roma Chemical è “una persona speciale”, avendo lavorato con lui in una recente puntata di Sarabanda Celebrity con Enrico Papi.

Insomma, questi sono i pareri sui concorrenti di Ballando con le Stelle da parte del giudice Mariotto, e per fortuna tutte queste stelle sono confermate, a prescindere dai commenti a priori del giudice. Vedremo dunque cosa ne penserà dopo averli visti in pista. Certo è che il giudice non ha mai peli sulla lingua, come quando l’anno scorso al momento della consegna del tapiro di Striscia la Notizia per l’accusa di aver toccato intenzionalmente un ballerino, ha rotto il “premio”.

Sulla questione ha detto: “Perché l’ho rotto? Non lo volevo, non è un Nobel. Ho chiuso la portiera e si è rotto. Non mi piacciono le prepotenze, ne ho subite troppe“. Insomma, viste queste premesse e i primi concorrenti di Ballando con le Stelle confermati, sicuramente ne vedremo delle belle.