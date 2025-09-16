Scopri la promozione KIKO e riempi il tuo beauty di novità: i prodotti da non perdere

Vuoi rivoluzionare il tuo beauty case con prodotti di tendenza per il make up? Da Kiko trovi delle offerte imperdibili: dalla tanto amata matita per sopracciglia al mascara effetto volume resistente all’acqua, questa è la promozione Kiko che non puoi perdere assolutamente.

Sia nei negozi KIKO più vicini a te che nello shop online è possibile usufruire dell’offerta che ti permette di risparmiare. Il tuo make up non sarà più lo stesso di prima!

Promozione 3×2 Kiko: i prodotti da mettere subito nel carrello

Le offerte di KIKO attirano sempre migliaia di appassionate e make up artist di professione. La promozione 3×2, poi, sembrerebbe essere una delle preferite in assoluto. Come funziona? Te lo spieghiamo subito.

La promozione del momento, valida sia online che nei negozi, riguarda in particolar modo il trucco occhi. Funziona nel seguente modo: dovrai mettere nel carrello ben 2 prodotti, il terzo – quello meno caro – sarà in omaggio. Quindi, potrai acquistare tre prodotti, pagandone però solamente due! Un vero e proprio affare da non lasciarsi scappare, specialmente se hai necessità di aggiornare i prodotti per il trucco occhi.

KIKO propone una vasta scelta di prodotti per il trucco occhi, ecco i must have, secondo noi di Pourfemme, da mettere nel carrello as soon as possibile.

Per chi ama realizzare make up più elaborati, come lo smokey eyes di tendenza, non può non provare l’eyeliner liquido con pennellino dalla durata di circa 12 ore. Ha un ottimo rapporto qualità prezzo: puoi acquistarlo a poco meno di 11 euro oppure riceverlo gratis comprando due prodotti di valore superiore.

Per un trucco occhi d’effetto non può mancare un buon mascara. L’Extra Volume Wash Off Mascara lo trovi a soli 11,99 euro ed è il prodotto perfetto per chi cerca un mascara resistente all’acqua a lunga tenuta. Puoi provare lo scovolino classico oppure optare per l’effetto “panoramico” dell’Extra Sculpt.

Come concludere il make up? Con il pennarello per delineare e riempire le sopracciglia! Se fino ad ora hai messo nel carrello i prodotti di cui ti abbiamo parlato qui sopra, il pennarello Eyebrow Marker lo riceverai in omaggio. Scegli la tonalità adatta alle tue sopracciglia e il risultato sarà naturale e sorprendente!

Non perdere tempo: la promo 2+1 di Kiko è valida fino al 21 settembre, quindi hai la possibilità di riempire il tuo carrello fino alla prossima domenica.