Profumo, non solo sul collo e i polsi: dove applicarlo per lasciare la scia tutto il giorno anche in estate

Avvolgente e sensuale, il profumo non può mai mancare nella nostra routine, soprattutto in occasione di eventi speciali.

Il profumo rappresenta un vero e proprio strumento di identificazione. La nostra mente produce delle percezioni gradevoli per sovrapposizione: vi è mai capitato di associare una persona ad una particolare fragranza? Ecco perché non dovrebbe mai mancare nella nostra routine, soprattutto in occasione di eventi particolari quali una cena romantica o più semplicemente un aperitivo con gli amici.

In estate poi, la necessità di applicare qualche goccia di profumo acquisisce importanza, soprattutto come agente di contrasto di eventuali odori poco gradevoli. La nostra pelle assorbe maggiormente le sostanze prodotte dall’umidità e dall’inquinamento, proprio perché – non solo risulta maggiormente esposta – ma mostra anche più facilmente i pori, a causa della possibile sudorazione derivata dalle alte temperature.

È consigliato persino spruzzare il profumo subito dopo la doccia, con la pelle asciutta, in modo che l’epidermide possa assorbire più facilmente la fragranza selezionata. Inoltre è risaputo che deve essere applicato in punti specifici, in modo da incontrare immediatamente le vie aeree del nostro interlocutore. Si tratta di trucchetti che possono alimentare persino l’attrazione di un papabile partner: è sufficiente orientare la sua attenzione sulle aree giuste. Vediamo insieme come.

Profumo, dove applicarlo per focalizzare l’attenzione sui punti giusti

Secondo la tradizione e cultura popolare, il profumo andrebbe applicato “dove batte il cuore”. Intendiamo dunque il collo, il petto (soprattutto per il genere maschile) e i polsi. Tuttavia, esistono delle zone che talvolta vengono trascurate, ma che in realtà possono aiutarci a conquistare l’attenzione del nostro interlocutore.

Nelle donne ad esempio, qualche goccia di profumo applicata dietro la cute, tra i capelli, può risultare particolarmente sensuale ed avvolgente. Negli uomini invece, è importante focalizzare l’attenzione sulle spalle e sulle braccia: un paio di applicazioni in prossimità delle clavicole e magari qualche goccia vicino all’avanbraccio.

Un secondo aspetto da tenere in considerazione, risiede nell’acquisto stesso del prodotto. È sconsigliato cambiare frequentemente profumo, soprattutto per un discorso di identificazione. Al contrario, utilizzare spesso una fragranza permetterà alle persone che ci circondano di individuarci più facilmente.

Consigliamo di applicare qualche goccia sui polsi prima di acquistarlo: ognuno di noi possiede un odore in relazione all’epidermide, che potrebbe non sposarsi particolarmente con la fragranza selezionata. Infine, è altamente sconsigliato mischiare le formulazioni: dei profumi buonissimi, se sovrapposti, potrebbero creare una combo poco piacevole, in particolare per le persone che ci circondano.