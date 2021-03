Le fragranze hanno il potere di influenzare il nostro umore, ridurre in maniera significativa lo stress e rilassare i muscoli: tutti elementi che contribuiscono a un buon riposo. Per questo motivo, scegliere i giusti profumi per dormire potrà aiutarmi ad allontanare lo stress e a riposare nel migliore dei modi.

Stimolare nella maniera corretta l’olfatto contribuisce a rendere l’ambiente riposante per corpo e mente. Infatti, se esistono essenze che ci fanno sentire più attivi ed energici, ce ne sono altrettante che hanno l’esatto effetto opposto.

Profumi per dormire: quali caratteristiche hanno

In generale, per favorire il sonno bisogna scegliere essenze leggere e delicate ma inebrianti. Questo perché non ecciteranno il nostro cervello, ma ne favoriranno il rilassamento, facendoci sentire anche più riposati la mattina.

I migliori profumi per dormire sono la lavanda, i fiori d’arancio, la vaniglia, il gelsomino, la camomilla e la rosa.

Per esempio, non è un caso che la lavanda sia scelta per profumare anche la biancheria di casa: è fresca, rilassante e sa di pulito. Il gelsomino invece, estremamente riconoscibile, è assolutamente antistress, tanto da essere la fragranza ideale per praticare yoga. Controllare la respirazione e inalare queste profumazioni indurrà il vostro corpo a uno stato di torpore che precede un ottimo sonno.

Quali acquistare

Quando si tratta di acquistare profumi per dormire è meglio scegliere tutte quelle profumazioni che sono create con molecole naturali poiché vanno agire in maniera più diretta sui recettori del cervello, avendo quindi un effetto aromaterapico efficace.

Con le con le note sintetiche purtroppo questo accade o accade in maniera molto ridotta, perciò bisogna optare per tutto ciò che è più naturale e genuino possibile. Ecco qualche esempio:

Tom Ford – Champaca Absolute

Per chi ama i profumi classici, questo di Tom Ford mixa essenze floreali di magnolia con incenso, vaniglia e sandalo. Un viaggio verso Oriente davvero misterioso e rilassante.

Foto | Pinalli

Just – Relax attivatore

Lavanda, cedro, geranio, camomilla, melissa, basilico ecc: tutto il meglio delle erbe concentrato in questo super olio Just: poche gocce sul cuscino per un relax garantito.

Foto | Just Italia

The Ritual of Jing – Pillow & Body Mist

Legno aromatico, lavanda e sandalo sono le note protagoniste di questo spray corpo e cuscino di The Ritual of Jing dalle proprietà calmanti.