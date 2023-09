Profumata, delicata e golosissima: la crostata di mele è il dolce più amato di Settembre, ricetta facile facile

Uno dei dolci più semplici e genuini ma soprattutto amati è la crostata di mele. Ecco la ricetta facilissima di Settembre

Tra i dolci, quelli con le mele sono i più amati da adulti e bambini. Probabilmente la torta preferita dalla maggior parte delle persone è quella di mele, perché soffice, dolce ma non stucchevole e perché rimanda ai sapori genuini di una volta (magari a quel dolce che si preparava insieme alla nonna). Allo stesso tempo, oltre alla versione classica, un’altra delizia “rivale” altrettanto apprezzata, è la crostata che si può farcire con diverse confetture o con creme (ad esempio alla nocciola, al pistacchio, al limone).

Quindi, perché non creare una combo fra le due preparazioni? Una buonissima, profumatissima crostata di mele, il dolce perfetto per Settembre che è il mese dei nuovi inizi: si torna dalle vacanze, si ritorna a lavoro o si rientra a scuola. Ideale anche per la colazione, per cominciare con sprint la giornata o per una merenda o uno spuntino sano e genuino.

La ricetta della crostata di mele, il dolce perfetto per Settembre

Come per ogni crostata occorrerà preparare la frolla classica con farina, burro e uova e poi farcirla con mele, zucchero di canna e cannella. La crostata di mele sarà così profumata, non tanto dolce ma gustosissima e adatta ad ogni occasione, anche da presentare agli ospiti dopo un pranzo o una cena insieme.

Gli ingredienti per la crostata di mele. Per la frolla occorreranno:

250 g di farina

125 g di burro

100 g di zucchero

1 uovo

1 bustina di vanillina

un pizzico di sale

burro per lo stampo q.b.

Per il ripieno occorreranno:

100 g di zucchero di canna

8 mele

cannella q.b.

Il procedimento della crostata di mele: