I migliori prodotti per un'abbronzatura istantanea e perfetta

Sì, avete ragione, siamo a maggio. Forse è ancora presto per parlare di abbronzatura e giornate passate in spiaggia. O forse no. È giusto parlarne in anticipo, per potersi preparare al meglio, in vista delle calde giornate estive che, si spera, passeremo in riva al mare o a bordo piscina.

Proprio per questo, in vista del periodo estivo, è bene prepararsi ad abbandonare il grigiore invernale della pelle per un bel colorito dorato, un abbronzatura effetto sunkissed, ovviamente super naturale.

Prodotti abbronzanti: consigli per gli acquisti

Per non farvi arrivare impreparate ad una scorpacciata di vitamina D, abbiamo selezionato per voi alcuni prodotti abbronzanti da non lasciarvi scappare in attesa di andare al mare e godervi l’abbronzatura che vi meritate dopo quest’anno così difficile.

Australian Gold, spray per abbronzatura istantanea

Cominciamo la nostra selezione con lo spray con SPF 30 di Australian Gold. Questo prodotto, oltre ad essere water resistant, è arricchito con una piccola quantità di natural bronzer istantaneo di origine vegetale, che vi permetterà di ottenere subito un colorito effetto “baciata dal sole”. Pensato per le prime esposizioni al sole, questo spray è perfetto anche per nascondere i segni del costume e intensificare l’abbronzatura. Infine, è senza parabeni, alcol e glutine.

Foto Amazon | Australian Gold SPF 30 with Instant Bronzer Spray Gel 237ml

Garnier, mousse autoabbronzante

Il secondo prodotto che abbiamo selezionato per voi è la mouse autoabbronzante di Garnier, disponibile nella collezione Ambre Solaire. Questo prodotto è pensato per il viso e per il corpo e dona un colore radioso e intenso. La mousse, inoltre, dona un’abbronzatura intensa, fino d una settimana, dopo una sola applicazione. Inoltre, il prodotto di Garnier è no transfer, quindi non lascia macchie sui vestiti, e la sua formula è vegana, con il 92% di ingredienti di origine naturale.

Foto Amazon | Garnier Ambre Solaire Natural Bronzer, Mousse Autoabbronzante,

St. Moriz, mousse per abbronzatura istantanea

La mousse di St. Moriz è sviluppata con ingredienti che aiutano a creare un effetto abbronzato istantaneo sulla pelle. Questo, vi donerà una perfetta abbronzatura professionale su tutto il corpo. Il prodotto, una volta spruzzato sul guanto, dovrà essere applicato con movimenti circolari per un risultato naturale e omogeneo. Infine, la mousse di St. Moriz è disponibile in diverse colorazioni e adatta a tutti i tipi di pelle.

Foto Amazon | St Moriz Mousse abbronzante istantanea istantanea con guanto abbronzante

Collistar, gocce magiche autoabbronzanti

Un prodotto che nasce per il viso, ma con una formula e una texture specifiche per gambe e corpo. Queste sono le gocce magiche di Collistar, che promettono un’abbronzatura rapida e omogenea. In particolare, questo prodotto lascia la pelle setosa e delicatamente profumata. Ma non è finita qui. Perché le gocce di Collistar idratano la pelle e donano elasticità e levigatezza alla pelle. Infine, il prodotto è perfetto per tutte coloro che hanno fretta, perché dona l’effetto abbronzatura in pochissimo tempo e si asciuga rapidamente.

Foto Amazon | Collistar Gocce Magiche Autoabbronzanti Corpo-Gambe

Lancaster, Infinite bronze

Infine, l’ultimo prodotto abbronzante di cui vi parliamo oggi è il fondotinta Infinite bronze di Lancaster. Questa crema uniforma il colore della carnagione, esalta l’abbronzatura e aggiunge un tocco di colorito in più, per un effetto sunkissed. Questo prodotto, inoltre, ha una protezione SPF 15, è idratante e dalla texture leggera, che viene facilmente assorbita dalla pelle per uni finish sottolie e luminoso. Inoltre, può essere utilizzato da solo o come base per il make-up.