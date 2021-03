Il principe Alberto ha deciso di lasciarsi andare ad alcune confessioni e, per la prima volta, ha parlato dei diversi caratteri dei suoi due figli gemelli, Jacques e Gabriella.

I gemelli, che somigliano tanto a due angioletti dai folti capelli biondi, hanno compiuto da poco sei anni e sono nati dal matrimonio con Charlène Wittstock. Il principe ha scelto di svelare qualche dettaglio in più sui due bambini, parlandone al magazine People Royals, la nuova rivista di People interamente dedicata alle famiglie reali.

I gemelli del principe non potrebbero essere più diversi tra loro

Il principe Alberto ha spiegato che i suoi due gemelli non sono soltanto diversi fisicamente (Jacques somiglia molto di più a sua madre), ma che quello che li rende estremamente diversi fra di loro è soprattutto il carattere. Jacques infatti è decisamente “più timido e tranquillo”. Suo padre ne parla come di un “grande osservatore” che “ama valutare la situazione prima di agire” ma che “inventa anche cose molto divertenti”.

Gabriella, invece, è tutto il contrario di suo fratello. Il principe l’ha definita piuttosto “estroversa” , una bambina con il “dono della parlantina”. La piccola Gabriella infatti “ama ballare e cantare” e a differenza del suo gemello “non ha nessun problema a stare davanti alle persone”.

Anche i reali sono alle prese con la dad

A causa del Coronavirus, come tutti gli altri genitori, anche i principi di Monaco sono alle prese con la didattica a distanza. Il principe Alberto ha confessato di non sentirsi particolarmente a suo agio con la matematica, ma per fortuna i gemelli sono ancora piccoli. “Non stanno ancora facendo calcoli e cose del genere, è lì sì che avrei avuto qualche problema”. Alberto ha ammesso di trovarsi decisamente meglio con la geografia, materia che per fortuna sta appassionando anche i bambini. “Siamo passati attraverso una fase in cui volevano sapere tutto sugli oceani e sui pianeti e su tutto ciò che riguarda il sistema solare” ha detto il principe Alberto.

I gemelli stanno prendendo confidenza con gli impegni pubblici

Il principe Alberto ha poi parlato degli impegni pubblici reali. Al momento, ha voluto sottolineare, la partecipazione dei due gemelli a eventi e impegni pubblici viene valutata caso per caso, in modo che i bambini possano abituarsi a quella che sarà la loro vita da adulti, ma senza troppe pressioni e aspettative. Il principe ha ribadito infatti la volontà di non “metterli troppo sotto ai riflettori”.