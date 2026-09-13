Primo giorno di scuola: come affrontarlo

Il primo giorno di scuola porta con sé emozione, curiosità e qualche inevitabile preoccupazione: prepararsi con anticipo e trasformare il rientro in un momento positivo può aiutare bambini e ragazzi ad affrontare la ripartenza con maggiore serenità. La fine delle vacanze estive segna ogni anno un cambiamento importante nella quotidianità delle famiglie. Dopo settimane caratterizzate da orari più flessibili, giornate all’aperto e ritmi meno rigidi, tornano sveglie, zaini, lezioni e impegni. Per questo il rientro tra i banchi non dovrebbe essere considerato soltanto una questione di materiale scolastico da acquistare. Affrontare bene il primo giorno di scuola significa soprattutto ritrovare gradualmente abitudini e orari compatibili con la nuova routine, evitando quando possibile cambiamenti troppo bruschi. L’emozione, inoltre, può cambiare molto …

Il primo giorno di scuola porta con sé emozione, curiosità e qualche inevitabile preoccupazione: prepararsi con anticipo e trasformare il rientro in un momento positivo può aiutare bambini e ragazzi ad affrontare la ripartenza con maggiore serenità.

La fine delle vacanze estive segna ogni anno un cambiamento importante nella quotidianità delle famiglie. Dopo settimane caratterizzate da orari più flessibili, giornate all’aperto e ritmi meno rigidi, tornano sveglie, zaini, lezioni e impegni. Per questo il rientro tra i banchi non dovrebbe essere considerato soltanto una questione di materiale scolastico da acquistare. Affrontare bene il primo giorno di scuola significa soprattutto ritrovare gradualmente abitudini e orari compatibili con la nuova routine, evitando quando possibile cambiamenti troppo bruschi.

L’emozione, inoltre, può cambiare molto a seconda dell’età e della situazione. C’è chi non vede l’ora di incontrare nuovamente i compagni e chi invece teme le novità, soprattutto quando deve entrare in una nuova scuola, conoscere insegnanti diversi o confrontarsi con una classe sconosciuta. Anche per i genitori la ripartenza può essere impegnativa, perché richiede una nuova organizzazione familiare. Preparare il rientro a scuola qualche giorno prima può rendere il passaggio dalle vacanze alle lezioni più naturale, lasciando spazio anche all’entusiasmo per ciò che sta per cominciare.

La preparazione comincia prima di varcare il cancello

Uno degli aspetti più importanti riguarda il ritmo della giornata. Durante l’estate è normale andare a dormire più tardi e svegliarsi senza l’obbligo della campanella. Arrivare alla sera precedente il rientro mantenendo esattamente gli stessi orari delle vacanze, però, rischia di rendere il risveglio particolarmente faticoso. Può essere utile anticipare progressivamente l’ora in cui si va a letto e quella della sveglia, senza trasformare il ritorno alle regole in una fonte di tensione. Sonno regolare e risveglio senza corse aiutano ad affrontare il primo giorno di scuola con più energia e concentrazione, soprattutto per i più piccoli.

Un altro passaggio utile è preparare ciò che servirà senza aspettare l’ultimo momento. Sistemare lo zaino, controllare astuccio e quaderni, scegliere i vestiti e verificare eventuali indicazioni ricevute dalla scuola permette di ridurre le incombenze della mattina. Per bambini e ragazzi può diventare anche un piccolo rito che rende concreta la ripartenza. Coinvolgerli nella preparazione, invece di occuparsi di tutto al loro posto, può aiutarli a sentirsi protagonisti. Preparare insieme zaino e materiale scolastico favorisce autonomia e consapevolezza e consente di iniziare l’anno con un’organizzazione più semplice, senza quella ricerca dell’ultimo minuto che rischia di aumentare agitazione e nervosismo.

Il dettaglio che può cambiare completamente la mattina

Quando arriva finalmente il giorno del rientro, la tentazione è concentrare tutto sulla puntualità. Essere in orario è certamente importante, ma trasformare la mattina in una corsa contro il tempo può aumentare l’ansia. Meglio, quando possibile, svegliarsi con un margine sufficiente per prepararsi, fare colazione e uscire senza fretta. Una buona colazione nel primo giorno di scuola aiuta a cominciare la giornata con il giusto ritmo e può diventare un momento familiare piacevole prima della separazione. Anche apparecchiare la sera precedente o decidere in anticipo cosa mangiare può sembrare un dettaglio, ma evita di aggiungere decisioni e imprevisti proprio nei minuti più delicati della mattina.

Resta poi la componente emotiva, forse la meno visibile e la più importante. Davanti alla preoccupazione di un bambino non sempre serve moltiplicare raccomandazioni o assicurargli che andrà necessariamente tutto alla perfezione. È più utile ascoltare ciò che prova, riconoscere eventuali timori e raccontare la scuola come un luogo in cui, accanto agli impegni, ci saranno incontri, scoperte ed esperienze nuove. Lo stesso vale per chi affronta un passaggio particolarmente significativo, come l’ingresso alla primaria o il cambio di istituto. Vivere il primo giorno di scuola con serenità non significa eliminare ogni paura, ma evitare che la paura diventi il centro dell’esperienza. Un saluto tranquillo, un atteggiamento fiducioso e una routine preparata con cura possono dare sicurezza più di tante spiegazioni, lasciando a bambini e ragazzi lo spazio necessario per scoprire da soli che cosa riserverà il nuovo anno scolastico.