Quanto cioccolato possiamo mangiare senza ingrassare? La quantità da non sottovalutare

Basta iniziare con un quadratino e, senza quasi accorgercene, ci ritroviamo con metà tavoletta tra le mani. Il cioccolato è uno di quegli alimenti che spesso eliminiamo completamente quando iniziamo una dieta, convinti che sia sufficiente mangiarne un po’ per compromettere tutti i nostri sforzi.

Ma quanto cioccolato possiamo mangiare senza ingrassare? Non esiste una quantità capace di garantirci che il peso rimanga invariato, perché a fare la differenza è l’alimentazione complessiva e il nostro fabbisogno energetico. Possiamo però inserirlo anche in una dieta equilibrata senza considerarlo necessariamente uno strappo alla regola.

Il cioccolato è un alimento piuttosto energetico: a seconda della tipologia, 100 grammi possono facilmente superare le 500 calorie. Questo non significa che dobbiamo eliminarlo, ma semplicemente prestare attenzione alla porzione.

Quanto cioccolato possiamo mangiare al giorno?

Una quantità pratica può essere rappresentata da circa 10-20 grammi, ovvero uno o due quadratini a seconda della tavoletta. Non è una dose universale e può essere modificata in base alla nostra alimentazione, all’attività fisica e alle esigenze individuali.

Se scegliamo il cioccolato fondente con un’elevata percentuale di cacao avremo generalmente meno zuccheri rispetto a molte versioni al latte, ma attenzione a un errore molto comune: fondente non significa necessariamente meno calorico. Anche questa tipologia contiene una quantità significativa di grassi e calorie.

Possiamo mangiarlo dopo pranzo, utilizzarlo nello yogurt oppure concedercene qualche quadratino durante uno spuntino. Il momento della giornata, da solo, non determina se ingrasseremo oppure no.

Non dobbiamo compensare saltando il pasto successivo

Se un giorno mangiamo qualche quadratino in più, evitiamo di trasformarlo in un motivo per saltare la cena o digiunare. È molto più utile tornare normalmente alle nostre abitudini.

Il problema può nascere quando una piccola porzione diventa quotidianamente mezza tavoletta, magari sommata ad altri dolci, snack e bevande zuccherate.

Quindi sì, possiamo mangiare cioccolato anche quando vogliamo controllare il peso. La differenza non la fa il singolo quadratino, ma la quantità e soprattutto ciò che mangiamo nell’arco dell’intera giornata.

Perché per mantenere il peso non dobbiamo necessariamente rinunciare al cioccolato: dobbiamo semplicemente evitare che un quadratino diventi, senza accorgercene, tutta la tavoletta.