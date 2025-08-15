Il mascara bianco è il prodotto di cui non potrai più fare a meno

Perché esiste un mascara bianco e come utilizzarlo? Scopri i benefici del primer ciglia e perché dovresti iniziare ad utilizzarlo anche tu!

Per realizzare un trucco occhi d’effetto dallo sguardo profondo e magnetico basta veramente poco.

Il primer ciglia è un prodotto che, una volta provato, non riuscirai più a non usare. Il tuo trucco occhi prenderà sicuramente una piega diversa e il risultato finale non potrà che renderti soddisfatta del make up realizzato.

Anche un trucco semplice con nuance nude e un filo di mascara, può trasformarsi in un make up impeccabile con l’utilizzo del primer ciglia. Ma cos’è esattamente e come si usa?

Scopriamo insieme il motivo per cui questo è il prodotto di cui non potrai più fare a meno!

Primer ciglia: a cosa serve e come usarlo

Il primer ciglia è un prodotto che può fare la differenza, ma cosa serve esattamente?

Ti sarà capitato di imbatterti in un mascara dalla colorazione chiara (bianca o rosa) da dover stendere sulle ciglia prima del classico mascara colorato. Ma qual è il suo scopo?

Così come è possibile applicare un primer sul viso prima del fondotinta, è doveroso prendersi cura delle proprie ciglia con un primer apposito. Il primer ciglia, quindi, serve a preparare le ciglia a ricevere il mascara.

Cosa cambia con la sua applicazione? Il primer ciglia ti permette di rendere le ciglia più voluminose, le separa e le rende anche più curve. Essendo un prodotto chiaro, mette in risalto la nuance del mascara applicato, facendo apparire il nero più intenso e definito.

Grazie alle fibre sintetiche di nylon presenti all’interno del prodotto, le ciglia risultano più spesse, robuste e lucenti, motivo per cui l’effetto finale è completamente diverso da quando si applica il solito mascara.

Non è tutto, perché se hai bisogno di sfoggiare il make up tutto il giorno e vuoi rendere il tuo mascara più duraturo, il primer ciglia ti permetterà di creare un make up resistente, che non sbava e resta impeccabile anche a distanza di ore.

Il packaging ricorda a tutti gli effetti quello di un classico mascara: puoi trovare il primer tra i vari prodotti pensati per rendere le ciglia più voluminose e definite. Lo scovolino del primer ciglia ti aiuterà a separarle con cura e a renderle più allungate, curve e pronte ad accogliere il mascara per un effetto più intenso e professionale.

Ecco gli step da seguire:

detergi le ciglia con acqua micellare o un detergente delicato;

le ciglia con acqua micellare o un detergente delicato; risciacqua con cura e lascia asciugare;

per un effetto più intenso, utilizza un piegaciglia ;

; applica il primer ;

; lascia asciugare il primer per qualche minuto;

stendi il mascara.

Non perdere la nostra guida in cui ti spieghiamo step by step come mettere il mascara. Scopri tutti i trucchi e suggerimenti per valorizzare al meglio il tuo sguardo e rendere il tuo make up ancora più d’impatto.