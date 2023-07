Premiere Barbie, Giorgia Soleri travolta dalle critiche dei suoi followers: “Cosa non fanno i soldi”

Pioggia di critiche per Giorgia Soleri, invitata alla Premiere del nuovo film di Barbie. I followers gliene hanno dette di tutti i colori.

La celebre influencer è tornata a far parlare di sé e questa volta lo ha fatto suo malgrado. Dopo la rottura con Damiano dei Maneskin, che l’ha vista protagonista dei gossip dell’ultimo periodo, la giovane ha deciso di buttarsi a capofitto nel lavoro. Invitata alla Premiere di Barbie, uno tra i film più attesi del momento, la ragazza è stata attaccata sui social. Avete visto che cosa hanno detto?

Quello di Giorgia Soleri è senza ombra di dubbio uno dei nomi più chiacchierati del momento. L’attivista e influencer italiana è finita parecchio famosa nell’ultimo periodo, complici le collaborazioni e le sponsorizzazioni che l’hanno vista protagonista per numerosi brand famosi.

Oggi tutti conoscono Giorgia Soleri non solo per il suo impegno nelle lotte femministe e nelle cause umanitarie, ma anche e soprattutto per la popolarità di cui gode sul web. Qui la giovane è una star a tutti gli effetti, per merito delle tante foto e dei video che sempre più spesso condivide con i suoi fan. Questa volta, però, la Soleri è finita al centro delle polemiche che si sono scatenate sotto una foto pubblicata proprio da lei. Guardate che cosa è accaduto.

Giorgia Soleri, la sua foto scatena le critiche sul web

La foto in questione si trova su Instagram, dove la Soleri è spesso molto attiva. Qui la bella Giorgia ha deciso di condividere alcune foto che la vedono all’evento della Premiere di Barbie, il film con Margot Robbie e Ryan Gosling sull’iconica bambola della Mattel. A giudicare dai commenti, però, i followers hanno notato qualcosa di strano.

Gli scatti condividi dalla Soleri, che la vedono con indosso un abito fucsia mentre posa nella scatola della nota bambola, hanno suscitato una vera e propria ondata di indignazione nei followers. In particolare, gli utenti si sono scagliati contro la Soleri, che ha da sempre sostenuto le cause femministe, che non si sposano proprio bene con l’immagine della Barbie. “Che cosa fanno i soldi”, ha detto un altro utente in un commento.

Nata a Milano nel 1996, Giorgia Soleri figura tra i personaggi più in voga del momento. Attivista attenta alle cause femministe (e non solo), per anni la giovane ha fatto parlare di sé in particolare per quanto riguarda la sua relazione con Damiano David, il leader dei Maneskin. Solo di recente i due hanno reso pubblica la fine della loro storia, e Damiano è stato paparazzato mente baciava un’altra ragazza.